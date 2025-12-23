Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα Κυπέλλου μεταξύ Εθνικού Κιμμερίων και Άρη Αβάτου στην Ξάνθη, όταν σύμφωνα με καταγγελίες, φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδας εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν σε παίκτες του Άρη Αβάτου.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν τραυματισμοί, με τρεις ποδοσφαιριστές να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ καταγράφηκαν σκηνές έντασης, προπηλακισμοί και βιαιοπραγίες, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των εμπλεκόμενων φορέων. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης σε ανακοίνωσή της εκφράζει τη σαφή και κατηγορηματική καταδίκη των σοβαρών επεισοδίων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και πλήττουν το φίλαθλο πνεύμα και την ασφάλεια των αγώνων.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα Εθνικός Κιμμερίων – Άρης Αβάτου, τα οποία περιλάμβαναν προπηλακισμούς, είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο και βιαιοπραγίες σε βάρος ποδοσφαιριστών.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν καμία θέση στον αθλητισμό και προσβάλλουν το φίλαθλο πνεύμα, την ασφάλεια των συμμετεχόντων και την ίδια τη φύση του ποδοσφαίρου. Από την πρώτη στιγμή, βρισκόμαστε σε συνεχή και άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα γεγονότα και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες. Η ασφάλεια ποδοσφαιριστών, διαιτητών και φιλάθλων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και η Διοργανώτρια Αρχή θα προχωρήσει σε κάθε αναγκαία ενέργεια, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της τάξης και η επιβολή των προβλεπόμενων ποινών. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στους κανόνες του αθλήματος».

Η καταγγελία του Άρη Αβάτου

Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει τα επεισόδια σε βάρος ποδοσφαιριστών του εξέδωσε ο Άρης Αβάτου. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ο Α.Μ.Π.Σ. Άρης Αβάτου καταγγέλλει δημόσια τα σοβαρά και απαράδεκτα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τη λήξη του αγώνα Κυπέλλου, τον οποίο η ομάδα μας κέρδισε στη διαδικασία των πέναλτι την ομάδα των Κιμμερίων. Μετά το τέλος της αναμέτρησης και χωρίς καμία απολύτως πρόκληση από ποδοσφαιριστές ή μέλη της αποστολής μας, ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας καθώς και μεγάλος αριθμός φιλάθλων, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στον αγωνιστικό χώρο, επιτέθηκαν σε ποδοσφαιριστές του Άρη Αβάτου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, φίλαθλοι που βρίσκονταν εντός του αγωνιστικού χώρου χτυπούσαν ποδοσφαιριστές της ομάδας μας με γροθιές, μπουκάλια, ακόμη και με το σημαιάκι του κόρνερ, δημιουργώντας συνθήκες ανεξέλεγκτης βίας.

Αποτέλεσμα των επεισοδίων ήταν τρεις (3) ποδοσφαιριστές μας να δεχθούν χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με αποτέλεσμα να μεταβούν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ως σύλλογος δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι:

• δεν ανεχόμαστε τη βία σε οποιαδήποτε μορφή της

• δεν μπορούμε να διακινδυνεύουμε τη σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών μας

• τέτοια περιστατικά δεν έχουν καμία θέση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».