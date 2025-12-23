Σε ηλικία 97 ετών έφυγε από τη ζωή η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα, μητέρα της δημοσιογράφου και συγγραφέα Έλενας Ακρίτα. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε συγκίνηση στον πολιτικό και καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς υπήρξε μια από τις σημαντικές μορφές της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής.

Η Σύλβα Ακρίτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη, από Μικρασιάτες γονείς. Ο πατέρας της, Κωνσταντίνος Γιαβάσογλου, υπήρξε γερουσιαστής του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η μητέρα της ήταν η Λουκία Ρουσσίδη.

Τον μετέπειτα σύζυγό της, Λουκή Ακρίτα, τον γνώρισε όταν εκείνος ήταν γενικός γραμματέας και βουλευτής της Ε.Π.Ε.Κ. Αργότερα, ως υπουργός Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1954 και απέκτησε μία κόρη, την Έλενα Ακρίτα.

Μετά τον θάνατο του Λουκή Ακρίτα, η Σύλβα Ακρίτα συμμετείχε ενεργά στην πολιτική. Στις εκλογές του 1967 ήταν η μοναδική γυναίκα υποψήφια βουλευτής της Ένωσης Κέντρου σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εντάχθηκε στο Πατριωτικό Μέτωπο και συνελήφθη από το καθεστώς, καταδικαζόμενη σε δέκα χρόνια κάθειρξη ως ηγετικό στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα.

Η πολιτική πορεία και η συμβολή της

Ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και παρούσα στην παρουσίαση της ιστορικής Διακήρυξης της 3ης Σεπτεμβρίου. Στις πρώτες μεταπολιτευτικές εκλογές του 1974 εξελέγη βουλευτής στην περιφέρεια Υπολοίπου πρώην Δήμου Αθηναίων, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα βουλευτή του κόμματος.

Το 1981 επανεξελέγη, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους μεταξύ όλων των γυναικών υποψηφίων. Ως μέλος του Κοινοβουλίου διετέλεσε κοσμήτορας του Προεδρείου, πρόεδρος των διεθνών σχέσεων της Βουλής, πρόεδρος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και εκπρόσωπος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στις 31 Οκτωβρίου 1986, ο Ανδρέας Παπανδρέου της ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέση από την οποία εργάστηκε για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.

Στις εκλογές του 1989 εξελέγη εκ νέου, ως η μοναδική γυναίκα βουλευτής στη Β΄ Αθηνών και Γραμματέας του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Το 1993 εξελέγη βουλευτής Επικρατείας και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Μετά την εκλογή του Κώστα Σημίτη στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ το 1996, η Σύλβα Ακρίτα αποφάσισε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, αφήνοντας πίσω της μια μακρά και ουσιαστική πορεία στην υπηρεσία της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.