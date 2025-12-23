Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα σε πολλούς δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής, με την αυξημένη κίνηση στους δρόμους να δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών. Η εικόνα στους δρόμους επιβαρύνεται καθώς οι πρώτοι εκδρομείς των Χριστουγέννων έχουν ήδη ξεκινήσει τα ταξίδια τους.

Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις διάρκειας 20 έως 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και στο ρεύμα προς Λαμία.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στο ρεύμα προς Κόρινθο, από το ύψος του Χαϊδαρίου, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση, προς Αθήνα, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τον Ελαιώνα.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30′ από κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 23, 2025

Έντονη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της πρωτεύουσας, στον Σκαραμαγκά και στον Κηφισό, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας.

Στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, όπως οι λεωφόροι Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην οδό Αρδηττού, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Επιπλέον, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας η ροή των οχημάτων είναι κατά διαστήματα επιβαρυμένη, με μικρές καθυστερήσεις.

Αυξημένη κίνηση και στον Πειραιά

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας και της αναχώρησης ταξιδιωτών προς τα νησιά.