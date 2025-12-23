Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/12/2025) στο Ίλιον, όταν αστυνομικοί εντόπισαν 12χρονο να οδηγεί μοτοσικλέτα στους δρόμους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα για έλεγχο. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός του δικύκλου ήταν ανήλικος, μόλις 12 ετών. Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Μόλις οι δύο ανήλικοι είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν τη μοτοσικλέτα κάτω και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, συνελήφθησαν στο Ίλιον, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.