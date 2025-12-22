Ο 85χρονος αστέρας των ταινιών δράσης Τσακ Νόρις θρηνεί την απώλεια της Ντάιαν Χόλετσεκ. Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, συνοδεύοντάς την με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από το κοινό τους παρελθόν μαζί με τους γιους τους, Μάικ και Έρικ.

Chuck Norris’ ex-wife — and high school sweetheart — Dianne Holechek dead at 84 https://t.co/IOiqDwU7nK pic.twitter.com/HsLpZXDJ8y — New York Post (@nypost) December 22, 2025

«Είμαι βαθιά λυπημένος που μοιράζομαι μαζί σας ότι η πρώην σύζυγός μου, Ντάιαν, απεβίωσε. Μετά από 30 χρόνια γάμου, καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να παραμείνουμε στενοί φίλοι, και αυτά τα χρόνια φιλίας σήμαιναν τα πάντα για μένα», έγραψε ο Τσακ Νόρις.

«Η Ντάιαν ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Ήταν ευγενική, ευφυής και έζησε τη ζωή στο έπακρο. Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν επίσης μια στοργική και αφοσιωμένη μητέρα για τους γιους μας, τον Μάικ και τον Έρικ, που ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια της» πρόσθεσε.

Ο Νόρις και η Χόλετσεκ γνωρίστηκαν ως μαθητές λυκείου στο Τόρανς της Καλιφόρνια και παντρεύτηκαν ενώ ήταν ακόμη έφηβοι, το 1958.

Η σχέση τους άντεξε στις προκλήσεις της ανόδου του Νόρις στην παγκόσμια δόξα, μέχρι τον χωρισμό τους το 1988 και την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους το 1989.

Παρά το τέλος του γάμου τους, ο δεσμός τους παρέμεινε ισχυρός μέσα από μια βαθιά αμοιβαία εκτίμηση. «Ακόμη και όταν οι ζωές μας πήραν διαφορετικές κατευθύνσεις, συνεχίσαμε να νοιαζόμαστε βαθιά ο ένας για τον άλλον και θα φυλάω για πάντα ως θησαυρό τις αναμνήσεις που χτίσαμε μαζί», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Ο πρωτότοκος γιος τους, Μάικ, σήμερα 63 ετών, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του ως ηθοποιός και κασκαντέρ στο Χόλιγουντ.

Ο μικρότερος γιος τους, Έρικ, 60 ετών, ασχολήθηκε επαγγελματικά με τους αγώνες ταχύτητας NASCAR προτού καθιερωθεί και αυτός στη βιομηχανία του θεάματος ως συντονιστής κασκαντέρ και οδηγός.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, ο γιος τους Μάικ αποκάλυψε ότι η μητέρα του έφυγε ειρηνικά στο σπίτι της στο Τέξας, μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η σπουδαιότερη μαμά. Ήμασταν τόσο τυχεροί που την είχαμε», δήλωσε ο ίδιος, αποτίοντας φόρο τιμής στη γυναίκα που στάθηκε βράχος για την οικογένειά τους κατά τη διάρκεια της ταχείας ανόδου του πατέρα τους στο στερέωμα του Χόλιγουντ.

Ο Τσακ Νόρις, ο οποίος επέστρεψε κινηματογραφικά το 2024 με την ταινία Agent Recon, είναι παντρεμένος από το 1998 με την Τζίνα Ο’Κέλι, με την οποία απέκτησε τα δίδυμα Ντακότα και Ντανιλί το 2001.

Έχει επίσης μια κόρη, την Ντίνα, την οποία γνώρισε για πρώτη φορά το 1991, όταν εκείνη επικοινώνησε μαζί του αποκαλύπτοντας πως ήταν καρπός μιας εξωσυζυγικής σχέσης που είχε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Χόλετσεκ — μια αποκάλυψη που ο ίδιος ο Νόρις συμπεριέλαβε στην αυτοβιογραφία του το 2004 Against All Odds: My Story.