Ο Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνεχίζουν μαζί μέχρι το 2027, καθώς ο Βάσκος προπονητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους». Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε από την ΠΑΕ, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της επιτυχημένης συνεργασίας που έχει φέρει σημαντικούς τίτλους στον σύλλογο.

Ο προπονητής των νταμπλούχων Ελλάδας ανανέωσε για τρίτη φορά τη συνεργασία του με την ομάδα και θα παραμείνει για τέταρτη σεζόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κάτω από την καθοδήγησή του, οι Πειραιώτες έχουν καταφέρει να γράψουν «χρυσές» σελίδες στην ιστορία τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ο «Μέντι» έχει συνδέσει το όνομά του με το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, την κατάκτηση του Conference League. Στα 100 χρόνια του συλλόγου, οδήγησε τον Ολυμπιακό στο νταμπλ, ενώ τη νέα σεζόν στοχεύει εκ νέου σε τίτλους και στην πρόκριση στο Top 24 του Champions League.

Vidcast: Face2Face
Τελευταία Νέα