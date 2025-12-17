Ο Ολυμπιακός επικράτησε με εμφατικό τρόπο του Ηρακλή με 6-0, ολοκλήρωσε αήττητος τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και κατέκτησε την πρώτη θέση, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπογραμμίζει τη σημασία της απευθείας πρόκρισης της ομάδας του στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έρθουμε στην τελευταία αγωνιστική και να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε εκείνη την προκριματική φάση των 16. Επομένως τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενό μας παιχνίδι».

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που ήθελε μετά το στραβοπάτημα της Κυριακής:

“Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καν τι είχε συμβεί την προηγούμενη Κυριακή, γιατί δεν συνηθίζω να μένω στα προηγούμενα αποτελέσματα. Είναι μία άλλη διοργάνωση. Θέλαμε σήμερα να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο και προετοιμάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας”.