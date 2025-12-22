Στην «γέφυρα» αγάπης, την οποία στήνει η Πειραϊκή Εκκλησία, για να στηρίξει συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, συμμετέχει το Mega.

Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm», στηρίζει καθημερινά, μέσω ενός μεγάλου δικτύου εθελοντών, εμπράκτως την πολυπληθή κοινωνική ομάδα των απόρων και πονεμένων συμπολιτών μας.

Για τον λόγο αυτό τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου από τις 09:00 διοργανώνει Ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας, με την υποστήριξη της τηλεόρασης του Mega.

Η συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας «ταξιδεύει» σε ολόκληρη την Ελλάδα και με ζωντανές συνδέσεις θα προσπαθήσει να καταγράψει τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και τον καθημερινό αγώνα των δεκάδων χιλιάδων ανά την Ελλάδα εθελοντών που συστρατεύονται κάτω από την σημαία του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας.

Στο μεγάλο αυτό προσκλητήριο αγάπης της Πειραϊκής Εκκλησίας, αρωγός και ουσιαστικός συμπαραστάτης στέκεται η τηλεόραση του Mega μέσα από σειρά δράσεων για την προβολή και στήριξη κοινωνικών ενεργειών που συμβάλλουν στην βοήθεια ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα και αναγκαία.

«Θέλω να προσπαθήσουμε να θυμηθούμε πως ήταν όταν ήμασταν μικροί και περιμέναμε να ακούσουμε το χαρτί να ξετυλίγεται. Ήταν μισή χαρά να ξετυλίξεις το δώρο. Το τελευταίο μας καταφύγιο είναι ο διπλανός μας, ας μην το ξεχνάμε», είπε η παρουσιάστρια του Mega Ράνια Τζίμα.

«Αυτές οι δράσεις πολλαπλασιάζονται. Μακάρι ο κόσμος να ευαισθητοποιείται όλο και παραπάνω, να είμαστε κοντά στην τρίτη ηλικία και στα παιδιά», ήταν το μήνυμα του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη.

Παράλληλα, συλλογή τροφίμων θα πραγματοποιείται στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από τις 09:00 – 21:00.

Εκατοντάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού διανέμονται καθημερινά από τα συσσίτια των ενοριών, ενώ μεγάλα χρηματικά ποσά διατίθενται για την κάλυψη καθημερινών αναγκών αστέγων, ηλικιωμένων, πολύτεκνων οικογενειών και μοναχικών ανθρώπων καθώς και για την αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και για την εξασφάλιση ενοικίων στέγασης.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου γινόμαστε όλοι συνοδοιπόροι και στηρίζουμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, τον άπορο συνάνθρωπό μας ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στη διπλανή πόρτα του δικού μας σπιτιού. Ενώνουμε τη φωνή μας μέσα από τη ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας 91,2 fm για να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα ελπίδας και αγάπης μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε.