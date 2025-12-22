Στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική, με ειδικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που ανακοίνωσαν ο ΟΑΣΑ και η ΣΤΑΣΥ.

Οι αλλαγές αφορούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και γραμμές, είτε λόγω έργων είτε λόγω εκδηλώσεων, ενώ θα εφαρμοστεί και το πρόγραμμα αργιών.

Προσωρινές τροποποιήσεις δρομολογίων

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου θα υπάρξει προσωρινή και μερική τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 400 και Χ95, από 01:00 έως 05:00, εντός του Δήμου Αθηναίων.

Την ίδια ημέρα, η γραμμή 862 θα αλλάξει μερικώς διαδρομή από 08:00 έως 15:00, λόγω έργων στην οδό Θείρων, στον Δήμο Ελευσίνας.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, θα τροποποιηθεί προσωρινά η γραμμή 704, από 11:00 έως 14:00, στον Δήμο Αγίων Αναργύρων–Καματερού.

Λειτουργία ΜΜΜ τις ημέρες των εορτών

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινηθούν με το πρόγραμμα Κυριακής και αργιών, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι φορείς.

Επιπλέον, η λεωφορειακή γραμμή 826 θα τροποποιηθεί μερικώς και προσωρινά από 07:00 έως 15:00, λόγω εργασιών στην οδό Πατρών, στον Δήμο Πειραιά.

Συστάσεις προς το επιβατικό κοινό

Οι φορείς των συγκοινωνιών συνιστούν στους πολίτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τις αλλαγές στα δρομολόγια και να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους.

Η έγκαιρη πληροφόρηση, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες των εορτών, συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας για το επιβατικό κοινό.