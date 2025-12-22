Ακόμη μία υπόθεση φοροδιαφυγής εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση που βρίσκεται στην περιοχή του Κεραμεικού ελέγχθηκε στο πλαίσιο της επιχειρησιακής δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές. Επιπλέον, μέσα σε μόλις 20 λεπτά παραμονής των ελεγκτών, δεν εκδόθηκαν εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Ως αποτέλεσμα, στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ και αποφασίστηκε το σφράγισμά της για 48 ώρες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σε βάθος χρόνου, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνολική φορολογική της συμπεριφορά.