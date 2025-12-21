Ανοιχτά σούπερ μάρκετ παραμένουν σήμερα Κυριακή, καθώς οι καταναλωτές ετοιμάζονται για τις αγορές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η αυξημένη κίνηση στα καταστήματα αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Για ορισμένες αλυσίδες πρόκειται για την πρώτη Κυριακή λειτουργίας με εορταστικό ωράριο, ενώ άλλες, όπως η Lidl, εξυπηρετούν το κοινό για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή.

Ο Σκλαβενίτης λειτουργεί με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σκλαβενίτης στο εμπορικό κέντρο The Mall, Μαρούσι:

Σάββατο 20/12, 10:00 – 20:00

Κυριακή 21/12, 11:00 – 20:00

Σάββατο 27/12, 10:00 – 20:00

Κυριακή 28/12, 11:00 – 20:00

Το κατάστημα Μασούτης στο Mediterranean Cosmos θα λειτουργήσει από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» θα παραμείνει ανοιχτό από τις 07:00 έως τις 23:00. Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας θα λειτουργήσουν με ωράριο 11:00 – 16:00.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, τα My Market θα παραμείνουν επίσης ανοιχτά για το κοινό, από 11:00 έως 20:00.

Το ωράριο των καταστημάτων της αλυσίδας Κρητικός είναι διαθέσιμο εδώ.

Ανοιχτά θα είναι και τα καταστήματα της Lidl, τα οποία λειτουργούν από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα καταστήματα επανέρχονται στο κανονικό τους ωράριο.

Τα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά και την επόμενη Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του έτους, κατά την οποία οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Αμοιβή και ρεπό για εργασία την Κυριακή

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τις Κυριακές δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου τους. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης.

Αν η εργασία δεν υπερβαίνει τις πέντε ώρες, δεν υπάρχει υποχρέωση χορήγησης επιπλέον ημέρας ανάπαυσης, ωστόσο η προσαύξηση 75% παραμένει υποχρεωτική.

Όπως προβλέπει ο νόμος 5157/2024, το ρεπό για όσους εργάζονται Κυριακή πρέπει να δίνεται εντός της εβδομάδας που ξεκινά από την Κυριακή λειτουργίας των καταστημάτων, διασφαλίζοντας την τήρηση των εργασιακών δικαιωμάτων.