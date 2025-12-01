Στα 13,06 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ το 2024, αυξημένες κατά 548.356 ευρώ ή κατά 4,38% συγκριτικά με το 2023, σύμφωνα με την 29η έκδοση του «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» που κυκλοφορεί από την Boussias Media.

Τα στοιχεία του εφετινού «Πανοράματος των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ» αντλούνται από τους ισολογισμούς χρήσεως των 43 μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου εκτός της Lidl Ελλάς, που δε δημοσιεύει ισολογισμό.

Από τα συμπεράσματα της έκδοσης προκύπτει ότι το 2024 ήταν μια καλή χρονιά για τον κλάδο από χρηματοοικονομική άποψη. Παρά τα διάφορα προβλήματα, με κυριότερα τα αυξημένα λειτουργικά-μισθολογικά κόστη και τις πληθωριστικές πιέσεις, η οργανική ανάπτυξη και η λελογισμένη διαχείριση οδήγησαν σε ένα θετικό και επαρκές “bottom line” τον κλάδο και σε επαρκή κερδοφορία. Τα επόμενα χρόνια οι εταιρείες θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση της αποδοτικότητας μέσω της καλύτερης διαχείρισης κόστους, λειτουργικού κόστους, κόστους δανεισμού και κόστους αποθεμάτων.

Αναλυτικότερα, οι δέκα μεγαλύτερες ως προς τον κύκλο εργασιών τους επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ εμφάνισαν ακριβώς την ίδια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων συγκριτικά με το σύνολο των 43 εταιρειών του δείγματος, 4,38%, ενώ οι πωλήσεις των «δέκα» έφτασαν τα 11,99 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αναλογεί στο 91,81% του συνόλου των πωλήσεων των 43 εταιρειών του δείγματος.

Τις υψηλότερες πωλήσεις στον κλάδο και, ταυτόχρονα, τη μεγαλύτερη αύξησή τους σε αξία, σημείωσε η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, ο τζίρος της οποίας διαμορφώθηκε στα 4,65 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 336,21 εκατ. ευρώ ή κατά 7,79% σε σχέση με το 2023.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ‘Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, με ετήσιες πωλήσεις 1,94 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,75% συγκριτικά με το 2023. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μετρό με αύξηση πωλήσεων 2,00% και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,62 δισ. ευρώ.

Ακολούθησαν η Δ. Μασούτης με άνοδο πωλήσεων κατά 5,94%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ, έναντι 1,08 δις. ευρώ το 2023, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, με άνοδο της τάξης του 10,78% και επιπλέον 75.71 εκατ. ευρώ, η Πέντε, με μείωση 3,99% και τζίρο 514,29 εκατ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν οι Market In (418,61 εκατ. ευρώ), Bazaar (248,39εκατ. ευρώ) και Χαλκιαδάκης (239,8 εκατ. ευρώ).

Για ακόμα μια χρονιά, αύξηση εμφάνισαν το 2024 τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης των εταιρειών του δείγματος, πράγμα που σε μεγάλο βαθμό ανακλά την αύξηση των κλαδικών πωλήσεων, καθώς η ποσοστιαία μεταβολή τους ακολουθεί αυτή των πωλήσεων. Ειδικότερα, οι 43 επιχειρήσεις του δείγματος εμφάνισαν αύξηση 161,26 εκατ. ευρώ (άνοδος 5,39% συγκριτικά με το 2023), παρουσιάζοντας μικτά κέρδη 3,15 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης μερικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης EBIT το 2024 πρακτικά παρουσίασε μείωση από 3,70% το 2023 σε 3,21% το 2024 με τα λειτουργικά κέρδη να μειώνονται από 463,41 εκατ. ευρώ σε 421,31 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης αντανακλά τη μεγαλύτερη αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά 6,84%, συγκριτικά με την μικρότερη αύξηση του κόστους πωληθέντων κατά 4,07% των πωλήσεων κατά 4,38%, εξ ου και η αύξηση του δείκτη. Και οι δέκα μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου δε διαφοροποιούνται από την παραπάνω εικόνα ως προς τα λειτουργικά τους κέρδη.

Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων εμφανίζονται μειωμένα κατά 6,66%, από 230,55 εκατ. ευρώ σε 215,20 εκατ. ευρώ με το καθαρό περιθώριο κέρδους να μειώνεται από 1,68% σε 1,51%, σχεδόν μία μονάδα χαμηλότερα από το υψηλό των τελευταίων ετών 2,22% του 2021. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα μετά φόρους ανέρχονται σε 164,98 εκατ. ευρώ. Οι εννιά από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες παρουσίασαν το 2024 καθαρά κέρδη, αλλά μόλις δύο από αυτές κατάφεραν να τα αυξήσουν σε σχέση με το 2023.

Οι 43 αλυσίδες του δείγματος το 2024 εμφάνισαν συνολικό λειτουργικό κόστος 3,08 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,84% συγκριτικά με το 2023. Το ποσό αυτό αναλογεί στο 23,61% των πωλήσεών τους, έναντι 23,07% το προηγούμενο έτος και κινείται σε υψηλά επίπεδα για τον κλάδο, αλλά συνηθισμένα τα τελευταία χρόνια. Από το σύνολο των 43 εταιρειών του δείγματος, οι 36 εμφάνισαν αύξηση των λειτουργικών τους εξόδων και επτά μείωση. Στις 30 από τις επιχειρήσεις ο δείκτης των λειτουργικών δαπανών κινήθηκε αυξητικά και στις 13 πτωτικά, γεγονός που δείχνει ότι η αύξηση των δαπανών στην πλειονότητα των περιπτώσεων υπολειπόταν αυτής των πωλήσεων.