Ανοικτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα σήμερα (30/11), τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ τα μαγαζιά σε κεντρικά σημεία και τα εμπορικά κέντρα αναμένεται να έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα και λειτουργώντας μέχρι τις 20:00.

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, ορισμένα εξ αυτών θα λειτουργήσουν σήμερα.

Μεταξύ άλλων τα LIDL και τα MyMarket θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ από τις 11:00 έως τις 20:00 θα λειτουργήσουν τα Market In.

Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν αποφασίσει να απέχουν, κάτι που αναμένεται να ισχύσει και για τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και Γαλαξίας.

Για τον Σκλαβενίτη, εξαιρείται το σούπερ μάρκετ στο Smart Park στα Σπάτα που θα είναι ανοιχτό από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τα καταστήματα θα λειτουργήσουν και τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη: