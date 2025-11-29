Ανοιχτά θα είναι αύριο Κυριακή 30 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα, ενώ θα λειτουργήσουν και ορισμένα σούπερ μάρκετ. Πρόκειται για μία από τις τέσσερις Κυριακές έως το τέλος του έτους κατά τις οποίες τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, δίνοντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να οργανώσουν τις αγορές τους ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι τέσσερις Κυριακές λειτουργίας των καταστημάτων

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το 2025 τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και προαιρετικά στις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025

14 Δεκεμβρίου 2025

21 Δεκεμβρίου 2025

28 Δεκεμβρίου 2025

Πέρα από τα εμπορικά καταστήματα, αρκετοί έμποροι αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά τα σημεία πώλησής τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη κίνηση ενόψει Δεκεμβρίου. Παράλληλα, ορισμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν κανονικά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους καταναλωτές μία επιπλέον ημέρα για αγορές στο πλαίσιο του εορταστικού κύκλου και της περιόδου προσφορών.

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 18:00. Εξαίρεση αποτελούν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα, τα οποία συνήθως παραμένουν ανοιχτά έως τις 20:00.

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστές

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν θα λειτουργήσουν την Κυριακή οι εξής αλυσίδες σούπερ μάρκετ:

Σκλαβενίτης

ΑΒ Βασιλόπουλος

Μασούτης

Γαλαξίας

Ποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν

LIDL: 11:00 – 20:00

Market In: 11:00 – 18:00

MyMarket: 11:00 – 20:00

Για τα MyMarket υπάρχουν διαθέσιμες αναλυτικές λίστες καταστημάτων που θα λειτουργήσουν, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να εντοπίσουν το πλησιέστερο σημείο εξυπηρέτησης.