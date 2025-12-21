Aυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 15 χρόνια που το Ranger κατακτά την κορυφαία διάκριση και η πρώτη που ένα υβριδικό όχημα αποσπά τον τίτλο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τα ανθεκτικά και ικανά pick-up οχήματα της Ford.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που το νέο Ford Ranger PHEV απέσπασε το International Pick-up Award 2026/27», δήλωσε ο Hans Schep, general manager, Ford Pro Europe. «Μετά τη διάκριση του Ford Ranger το 2024, εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναγνώριση της κριτικής επιτροπής για το εξηλεκτρισμένο plug-in υβριδικό μοντέλο, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή αριστεία και το καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζουν τη σειρά Ranger

Το Ranger PHEV απέσπασε τη διάκριση μετά από αυστηρές δοκιμές στον δρόμο και εκτός δρόμου στη Βουλγαρία, από μια 23μελή κριτική επιτροπή έμπειρων δημοσιογράφων αυτοκινήτου. Οι κριτές τόνισαν ότι εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι συνδυάζει υβριδική αποδοτικότητα και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων, χωρίς συμβιβασμούς στην ισχύ, τη ρυμούλκηση ή τις ικανότητες εκτός δρόμου.