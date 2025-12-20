Ο Ρώσος απεσταλμένος για οικονομικά ζητήματα, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όπου διεξάγεται νέος κύκλος συνομιλιών στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος εισέρχεται τον Φεβρουάριο στον πέμπτο χρόνο του.

«Καθ’οδόν προς το Μαϊάμι», έγραψε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτησή του στο X, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji περιστεριού και βίντεο που δείχνει τον πρωινό ήλιο να διαπερνά τα σύννεφα πάνω από μια παραλία με φοίνικες.

«Καθώς οι πολεμοχαρείς συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να υπονομεύσουν το αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, θυμήθηκα αυτό το βίντεο από την προηγούμενη επίσκεψή μου: το φως που διαπερνά τα σύννεφα της καταιγίδας», πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν επίσης ουκρανική και ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που έχουν μεταβεί στη Φλόριντα, υπό τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο ο Ντμίτριεφ να έχει απευθείας επαφές με τους Ουκρανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές, καθώς οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν την Παρασκευή, κοντά στο Μαϊάμι, με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Μετά τη συνάντηση, ο Ουμέροφ δήλωσε ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία συμφώνησε με τους Αμερικανούς «να συνεχίσουν την εργασία από κοινού στο προσεχές μέλλον».

Η συμμετοχή των Ευρωπαίων αποτελεί νέα εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενες συναντήσεις μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών που πραγματοποιήθηκαν σε Γενεύη, Μαϊάμι και Βερολίνο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε ότι καμία συμφωνία δεν θα επιβληθεί στην Ουκρανία. «Από αυτούς εξαρτάται να συνάψουν συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν να συνάψει συμφωνία. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να συνάψει συμφωνία. Θα πρέπει να (το) θέλουν», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τη δημοσιοποίηση σχεδίου της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο ωστόσο δεν οδήγησε σε εκεχειρία.

Εξελίξεις στο πεδίο των μαχών

Στο μέτωπο, η Ρωσία συνεχίζει να πλήττει ουκρανικές υποδομές. Το βράδυ της Παρασκευής, βαλλιστικός πύραυλος προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκαπέντε κοντά στην Οδησσό, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Όλεγκ Κίπερ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι κατέλαβε δύο χωριά στις περιφέρειες του Σούμι και του Ντονέτσκ. Από την πλευρά του, το Κίεβο γνωστοποίησε πως κατέστρεψε δύο ρωσικά μαχητικά σε αεροδρόμιο της κατεχόμενης Κριμαίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας SBU.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε το Κίεβο να «κινηθεί γρήγορα», κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο.

Προς νέο σχέδιο ειρήνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μίλησε για «προόδους» στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον σχετικά με ένα νέο σχέδιο που θα προταθεί στη Μόσχα, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μια νέα «χρονιά πολέμου» το 2026.

Οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει πριν από περισσότερο από έναν μήνα ένα σχέδιο ειρήνευσης, το οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο και τους Ευρωπαίους, ήταν αρχικά ευνοϊκό προς τις ρωσικές θέσεις. Έκτοτε, το κείμενο έχει αναθεωρηθεί ύστερα από διαβουλεύσεις με την ουκρανική πλευρά.

Αν και οι λεπτομέρειες της νέας εκδοχής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.