Ρωσική επίθεση σημειώθηκε σήμερα στο λιμάνι Πιβντένι, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Η Μόσχα κλιμακώνει τα πλήγματα στην περιφέρεια της Οδησσού κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας, στοχεύοντας ενεργειακές υποδομές και κρίσιμες διαδρομές προς τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει σχεδόν αδιάκοπη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε μια περιοχή όπου λειτουργούν λιμάνια ζωτικής σημασίας για το εξωτερικό εμπόριο της Ουκρανίας και τις προμήθειες καυσίμων της. Η επιθετική αυτή τακτική ακολουθεί την απειλή της Μόσχας να αποκλείσει τη χώρα από τη θάλασσα.

Παράλληλα, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με Ρώσους αξιωματούχους στη Φλόριντα, σε μια ακόμη προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πλήγματα σε υποδομές και απώλειες

Η σημερινή επίθεση στο λιμάνι Πιβντένι προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενές, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολεξίι Κουλέμπα, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τον βομβαρδισμό του ίδιου λιμανιού που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριάντα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ρωσικές δυνάμεις στοχοθέτησαν γέφυρα στις εκβολές του ποταμού Δνείστερου, κοντά στο χωριό Μαγιάκι, βορειοανατολικά του Πιβντένι, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί τη μοναδική κύρια διαδρομή προς τα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Μολδαβία στα δυτικά.

Αντίδραση του Κιέβου

«Χωρίς να καταγράφει σημαντικές επιτυχίες στο μέτωπο, ο εχθρός επιχειρεί να τρομοκρατήσει αμάχους για να δημιουργήσει εσωτερική αποσταθεροποίηση. Αυτά τα σχέδια είναι ξεκάθαρα και τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά μαζί με τους πολίτες της Οδησσού», δήλωσε μέσω Telegram ο αναπληρωτής επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, Βίκτορ Μικίτα.

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν προβεί σε σχόλιο για τις επιθέσεις. Οι ουκρανικές αρχές, ωστόσο, μετέφεραν προσωρινά την κυκλοφορία επιβατών προς όλα τα σημεία διέλευσης προς τη Μολδαβία. Ο Μικίτα πρόσθεσε ότι η Ουκρανία θα δημιουργήσει όσες εναλλακτικές διαδρομές χρειαστούν, «ανεξάρτητα πόσο σκληρά ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει τη σύνδεση».