Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν τη ρωσική πετρελαϊκή εξέδρα Filanovsky, ιδιοκτησίας της Lukoil, καθώς και ένα πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού που περιπολούσε κοντά στην εγκατάσταση, στην Κασπία Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή στο πλαίσιο επιχειρήσεων με drones μεγάλης εμβέλειας. Οι επιθέσεις στόχευαν στρατηγικές υποδομές που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Πρόκειται για τουλάχιστον την τρίτη επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της περιοχής μέσα σε λίγες εβδομάδες, γεγονός που δείχνει την εντατικοποίηση των ουκρανικών επιχειρήσεων κατά ρωσικών ενεργειακών στόχων.

1/5🔥Ukrainian SOF struck oil extraction platform and a russian ship that was patrolling nearby in the Caspian Sea!🧵 pic.twitter.com/NXlpj4TUNc — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) December 20, 2025

Η ουκρανική πλευρά δεν έδωσε πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών ή για πιθανά θύματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση ή σχόλιο από τη ρωσική πλευρά.

Τα πλήγματα αυτά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής του Κιέβου, που τους τελευταίους μήνες ενισχύει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές από το μέτωπο. Στόχος είναι να περιοριστούν τα έσοδα και οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Μόσχας.

Προηγούμενες επιθέσεις είχαν προκαλέσει διακοπή της παραγωγής σε σημαντικά πεδία, όπως αυτά του Καρς και του Filanovsky, επηρεάζοντας τη ρωσική ενεργειακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Σε ξεχωριστή αλλά συναφή εξέλιξη, η Ουκρανία ανακοίνωσε επίσης νέο πλήγμα σε ρωσικό πλοίο στην Κασπία Θάλασσα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων με drones που πλέον επεκτείνονται και σε θαλάσσιες ζώνες όπου δρα η Ρωσία.