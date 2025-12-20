Δημοφιλή
Χαμένη πόλη 7.000 ετών αναδύεται από τα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού
Τα ίχνη ενός προϊστορικού μεγαλιθικού έργου στα ανοιχτά της Βρετάνης αναζωπυρώνουν έναν αρχαίο μύθο και αλλάζουν όσα γνωρίζαμε για τις πρώτες παράκτιες κοινωνίες της Ευρώπης.
Νέα μελέτη για τη γρίπη των πτηνών – Θα μπορούσε να μεταδοθεί στους ανθρώπους
Τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες προειδοποιούν ότι η γρίπη των πτηνών H5N1 ενδέχεται να περάσει από τα πτηνά στους ανθρώπους, προκαλώντας μια νέα παγκόσμια υγειονομική κρίση. Ο ιός έχει εντοπιστεί στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και περιστασιακά έχει μολύνει ανθρώπους από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα. Από το 2003 έως τον […]
Πλαστά τεστ COVID-19 και γρίπης κατακλύζουν την αγορά: Πώς να αναγνωρίσετε τις ψεύτικες παρτίδες
Η ειδοποίηση προήλθε από τις πορτογαλικές αρχές
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εγκύους και βρέφη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί σοβαρά τη δημόσια υγεία, ιδίως εγκύους και νεογνά, καθώς η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες αυξάνει τις επιπλοκές. Διήμερο workshop του Παν. Θεσσαλίας επικεντρώθηκε σε δείκτες παρακολούθησης των επιπτώσεων.