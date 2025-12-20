Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε για την υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα στη εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι η αλήθεια πάντα κερδίζει.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώνομαι για κάτι. Δεν λέω ψέματα για κάτι, οπότε δεν έχω και λόγο να αγχωθώ. Σε καμία περίπτωση δεν έκανα λάθος που βγήκα να πω ό,τι έζησα. Μόνο δύναμη και εύχομαι να βγουν και άλλα παιδιά και να πουν ό,τι έζησαν και αυτοί και να μη φοβηθούν τίποτα. Γιατί η αλήθεια πάντα κερδίζει» ανέφερε αρχικά ο 21χρονος τραγουδιστής.

Στη συνέχεια εξέφρασε την άποψη ότι: «Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση είναι εύκολο να πεις ότι όταν συμβαίνει, φεύγω αλλά όταν είσαι μέσα στον χορό είναι πολύ αλλιώς. Λες θα φύγω; Θα με πάρουν αλλού; Το άβολο ήταν το λιγότερο, ένιωθα εγκλωβισμένος. Δεν ήταν ένα απλό φλερτ. Σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φλερτ αυτό. Φοβόμουν ότι αν μιλήσω λίγο παραπάνω, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου. Ήταν όλα λεκτικά. Οι χειρονομίες του Γιώργου Μαζωνάκη με έκαναν να αισθανθώ άβολα».

Απαντώντας στα σχόλια για likes σε αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, ο νεαρός καλλιτέχνης είπε: «ήταν κάτι που δεν είχα αντιληφθεί. Δεν τον έχω στα social media και όταν το είδα και εγώ στην τηλεόραση που έπαιξε, λέω εγώ; Απόρησα δηλαδή, θα ήταν ένα κατά λάθος, αλήθεια λέω, με το χέρι στην καρδιά το λέω, και γι’ αυτό το πήρα πίσω που μετά σχολιάστηκε, γιατί λέω έχουνε δίκιο. Δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος Μαζωνάκης δεν είναι αξιόλογος καλλιτέχνης».

«Δεν θέλω να τα βρω εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε καμιά περίπτωση. Υπήρχαν προτάσεις να μου δώσουν χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση αλλά δεν τα δέχτηκα» συμπλήρωσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.