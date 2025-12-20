Κλειστή παραμένει η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στα διόδια των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε τρακτέρ. Οι αγρότες απέκλεισαν χθες το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και σχεδιάζουν να το κρατήσουν κλειστό μέχρι την Τρίτη. Αποκλεισμένο είναι από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα.

Οι αγρότες στο Δερβένι έχουν κάνει γνωστό ότι από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου, στην εξωτερική περιφερειακή και θα μοιράσουν προϊόντα στους διερχόμενους.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στον Νότιο Κόμβο Κατερίνης, στην Έφεσο στην Πιερία στο Νησέλι Ημαθίας και στα Κερδύλια Σερρών.