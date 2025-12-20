Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και παραποίηση οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούσε σε ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 36, 28 και 26 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη είκοσι άτομα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Κατά την ίδια επιχείρηση συνελήφθη και ένας 28χρονος για διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με σαφή δομή, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τα τέλη του 2022. Σκοπός τους ήταν οι κατ’ επάγγελμα κλοπές οχημάτων και η παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, ώστε να τα διαθέτουν στη συνέχεια προς πώληση.

Τα μέλη αγόραζαν σε χαμηλές τιμές τρακαρισμένα ή μηχανικά κατεστραμμένα οχήματα, των οποίων η επισκευή ήταν ασύμφορη. Οι μεταβιβάσεις γίνονταν σε άτομα της οργάνωσης που δεν συμμετείχαν στην «επιχειρησιακή ομάδα».

Στη συνέχεια αφαιρούσαν τα εγχάρακτα μέρη του οχήματος με τον αριθμό πλαισίου, διατηρώντας όμως την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας. Η επιχειρησιακή ομάδα εντόπιζε στη συνέχεια όχημα ίδιας μάρκας, τύπου και χρώματος, το οποίο αφαιρούσε και μετέφερε σε συνεργεία της οργάνωσης.

Εκεί αφαιρούνταν τα γνήσια τμήματα με τον αριθμό πλαισίου και τοποθετούνταν τα αντίστοιχα από το τρακαρισμένο όχημα, καθιστώντας το κλεμμένο αυτοκίνητο φαινομενικά «νόμιμο» και έτοιμο προς πώληση.

Τα ευρήματα της επιχείρησης

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπών και παραποιήσεων οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 12 παραποιημένα οχήματα έτοιμα προς πώληση,

• 2 κλεμμένοι κινητήρες αυτοκινήτων,

• 8 κινητά τηλέφωνα,

• αεροβόλο πιστόλι και

• πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων μεταβίβασης οχημάτων.

Επιπλέον, σε οικία και κατάστημα ενός 28χρονου εντοπίστηκαν 708 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.