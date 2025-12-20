Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης της πρόσοψης του σταθμού Μετρό Μοναστηράκι, ενός διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Μετά την υπογραφή σύμβασης με την κατασκευαστική εταιρεία FTF, που έχει αναλάβει το έργο, οι τεχνικές παρεμβάσεις στην πλατεία Μοναστηρακίου θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες. Ο σταθμός θεωρείται ένας από τους παλαιότερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ελλάδας.

Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1895 και γνώρισε την τελευταία μεγάλη ανακαίνιση το 2003, όταν προσαρμόστηκε ώστε να εξυπηρετεί και τη Γραμμή 3 του Μετρό, εκτός από την παλαιότερη Γραμμή 1.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση και επισκευή των ξύλινων θυρών στις τρεις κύριες πλευρές του κτιρίου, χαρακτηριστικών της νεοκλασικής εποχής, με καμπύλο φεγγίτη και φυσικό ξύλο. Παράλληλα, θα γίνει βαφή της πρόσοψης και αποκατάσταση των διακοσμητικών γύψινων στοιχείων.

Τα σχέδια εγκρίθηκαν από την υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, διασφαλίζοντας ότι οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν με σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα του κτιρίου.

Το έργο, προϋπολογισμού 169.850 ευρώ, έχει ανατεθεί στην εταιρεία FTF, η οποία θα αναλάβει επίσης πιθανές επισκευές στις αποβάθρες της Γραμμής 1 του σταθμού.