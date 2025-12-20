Σε ισχύ βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα το εορταστικό ωράριο καταστημάτων, με την αγορά να κινείται πλέον σε ρυθμούς Χριστουγέννων και τους καταναλωτές να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για τις αγορές τους.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα, τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο τις καθημερινές και τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 16:00 ή 18:00, ανάλογα με την ημέρα.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τις επίσημες αργίες των Χριστουγέννων, δηλαδή στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, καθώς και την Πρωτοχρονιά.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο

Πέμπτη 18/12/2025: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/2025: 09:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 23/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12/2025: Αργία

Παρασκευή 26/12/2025: Αργία

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00 – 21:00

Τρίτη 30/12/2025: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12/2025: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Η εικόνα στην αγορά και η συμπεριφορά των καταναλωτών

Οι έμποροι εκτιμούν ότι το διευρυμένο ωράριο θα αποτελέσει ανάσα για τον τζίρο της περιόδου, καθώς η φετινή σεζόν συνοδεύεται από μια συγκρατημένη αλλά υπαρκτή αλλαγή κλίματος.

Όπως δείχνει η έρευνα EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η καταναλωτική διάθεση παρουσιάζει μικρή βελτίωση. Ωστόσο, οι επαγγελματίες του λιανεμπορίου επισημαίνουν ότι η κίνηση «δεν έχει σχέση με το παρελθόν».

Παρά τη συνεχή άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι ιδιοκτήτες φυσικών καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, προσδοκώντας αύξηση του τζίρου έως και 20% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Η επέκταση του ωραρίου φαίνεται να ενισχύει την ψυχολογία των καταναλωτών. Οι καταστηματάρχες σημειώνουν ότι οι πολίτες έχουν πλέον περισσότερες ώρες για τις αγορές τους και, μέσα στο εορταστικό κλίμα, είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν σε δαπάνες.

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι παραμένουν προσεκτικοί και περιμένουν το δώρο Χριστουγέννων για να κινηθούν πιο δυναμικά στην αγορά. Οι αγορές επικεντρώνονται κυρίως σε βασικά είδη, με τις μεγαλύτερες δαπάνες να αφορούν τρόφιμα και ποτά (61%) και ρούχα ή αξεσουάρ (58%).

Αντίθετα, χαμηλότερη προτεραιότητα δίνουν οι καταναλωτές σε εμπειρίες, όπως φαγητό εκτός σπιτιού ή συναυλίες, καθώς και σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς, που συγκεντρώνουν μόλις 35%.