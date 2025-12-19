Χιλιάδες Βούλγαροι διαδήλωσαν το βράδυ της Πέμπτης εναντίον της απερχόμενης κυβέρνησης, ζητώντας δίκαιες εκλογές και μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό που χαρακτηρίζουν ως ενδημική διαφθορά στο φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Το γεγονός αυτό προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία στις εξελίξεις.

Η απερχόμενη κυβέρνηση, που ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, είχε εκπονήσει σχέδιο για τη μετάβαση στο κοινό νόμισμα. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάσκοφ υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και αντιδράσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο προέβλεπε αυξήσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

«Τα πάντα σε αυτήν (την κυβέρνηση) είναι θρασύτατα. Αναίσχυντα. Η αλαζονική συμπεριφορά χαρακτηρίζει αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε ο 48χρονος Σισμάν Νικόλοφ. «Η κοινωνία δεν σέβεται όσους θεωρούν πως είναι υπεράνω των υπολοίπων», πρόσθεσε.

«Όταν κλέβεις διαρκώς, μάλλον πιστεύεις πως είσαι υπεράνω όλων. Για ανθρώπους που είναι αλαζόνες και δεν έχουν ίχνος ντροπής, δεν μπορώ να έχω σεβασμό ή να ταυτιστώ μαζί τους», ανέφερε η 21χρονη φοιτήτρια Καλίνα Γιουρούκοβα.

Πολιτικές διεργασίες και επόμενα βήματα

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, σε μια προσπάθεια να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, αναμένεται να διορίσει υπηρεσιακό πρωθυπουργό και να προκηρύξει εκλογές.

Η χώρα έχει οδηγηθεί στις κάλπες επτά φορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια, χωρίς καμία κυβέρνηση να καταφέρει να ολοκληρώσει τη θητεία της, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Βουλγαρία.