Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, όταν περιοχές της αραβικής ερήμου «ντύθηκαν» στα λευκά. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε τμήματα της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως δείχνουν χιόνι να καλύπτει αμμόλοφους στη Σαουδική Αραβία, ενώ κάτοικοι, φορώντας βαριά χειμερινά ρούχα, παρακολουθούσαν το σπάνιο θέαμα. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Κατάρ, όπου το τοπίο άλλαξε ριζικά.

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο αποδίδεται σε διαδοχικά συστήματα χαμηλού βαρομετρικού που επηρέασαν τη Μέση Ανατολή την τελευταία εβδομάδα. Τα συστήματα αυτά προκάλεσαν έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, φαινόμενα που είχαν προηγουμένως πλήξει περιοχές όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι.

Παρότι σπάνιες, οι χιονοπτώσεις δεν θεωρούνται πρωτοφανείς κατά τους χειμερινούς μήνες, κυρίως σε βόρειες και υπερυψωμένες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες επηρεάζονται από μεσογειακά καιρικά συστήματα. Τέτοια φαινόμενα καταγράφονται συνήθως από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Στο Κατάρ, μεγάλα τμήματα της χώρας καλύφθηκαν από χιόνι, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε από πυκνή νέφωση. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, με χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού.

Τέλος, κάτοικοι όλων των ηλικιών βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, καταγράφοντας εικόνες ενός σπάνιου χειμωνιάτικου σκηνικού στην καρδιά της ερήμου.

