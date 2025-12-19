Ένα ασυνήθιστο και εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο καταγράφηκε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, όταν περιοχές της αραβικής ερήμου «ντύθηκαν» στα λευκά. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε τμήματα της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους και έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως δείχνουν χιόνι να καλύπτει αμμόλοφους στη Σαουδική Αραβία, ενώ κάτοικοι, φορώντας βαριά χειμερινά ρούχα, παρακολουθούσαν το σπάνιο θέαμα. Αντίστοιχες εικόνες καταγράφηκαν και στο Κατάρ, όπου το τοπίο άλλαξε ριζικά.

#UPDATE: Snow Falls in Saudi Arabia’s Al-Ahsa Residents of Al-Ahsa in #SaudiArabia’s Eastern Province witnessed rare snowfall as a strong cold wave swept the region. pic.twitter.com/QnyRfvsoQp — Sabriin Mohamed (@sabriina3245) December 19, 2025

Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο αποδίδεται σε διαδοχικά συστήματα χαμηλού βαρομετρικού που επηρέασαν τη Μέση Ανατολή την τελευταία εβδομάδα. Τα συστήματα αυτά προκάλεσαν έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας, φαινόμενα που είχαν προηγουμένως πλήξει περιοχές όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι.

Παρότι σπάνιες, οι χιονοπτώσεις δεν θεωρούνται πρωτοφανείς κατά τους χειμερινούς μήνες, κυρίως σε βόρειες και υπερυψωμένες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, οι οποίες επηρεάζονται από μεσογειακά καιρικά συστήματα. Τέτοια φαινόμενα καταγράφονται συνήθως από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο.

Στο Κατάρ, μεγάλα τμήματα της χώρας καλύφθηκαν από χιόνι, ενώ ο ουρανός σκοτείνιασε από πυκνή νέφωση. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση, με χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού.

Massive hail in Qatar today ⚪️pic.twitter.com/4ATpjCUda6 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 18, 2025

Τέλος, κάτοικοι όλων των ηλικιών βγήκαν στους δρόμους για να παρακολουθήσουν το φαινόμενο, καταγράφοντας εικόνες ενός σπάνιου χειμωνιάτικου σκηνικού στην καρδιά της ερήμου.