Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 20/12 στις 15:00 και στη συνέχεια κάθε Τετάρτη και Σάββατο 15:00, η μπασκετική εκπομπή ΤΩΝ ΝΕΩΝ Baskettalk με τους Νίκο Συρίγο και Γιώργο Κογκαλίδη στο YouTube ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

Η EuroLeague όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Όλο το ρεπορτάζ της εβδομάδας, καυστική ανάλυση, αριθμοί που λένε την αλήθεια και παρασκήνιο που κάνει τη διαφορά, με απόλυτο επίκεντρο τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες: τον Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκός. Τι συμβαίνει εντός και εκτός παρκέ, ποια είναι τα κρίσιμα matchups και ποιες αποφάσεις κρίνουν τη σεζόν.

Στο επίκεντρο της πρεμιέρας, η «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague και η διπλή αγωνιστική που έφερε δυνατές εικόνες και κρίσιμα συμπεράσματα. Αναλυτική ματιά στις επικές νίκες του Παναθηναϊκού: το μεγάλο διπλό απέναντι στη Φενερμπαχτσέ με 77-81 μέσα στην Ülker Sports Arena, αλλά και την επιβλητική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με τη νίκη 93-82 επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, πλήρης αγωνιστική αποτύπωση της κρίσης που περνά ο Ολυμπιακός. Από την εντός έδρας ήττα με 92-99 από τη Βαλένθια, μέχρι τα ερωτήματα που γεννιούνται ενόψει του επερχόμενου κρίσιμου αγώνα απέναντι στη Βιλερμπάν. Τι δεν λειτουργεί, ποια είναι τα αγωνιστικά καμπανάκια και τι διακυβεύεται στη συνέχεια.

Την κουβέντα ανοίγουν και το σχόλιο υπογράφουν ο Νίκος Συρίγος και ο Γιώργος Κογκαλίδης. Με άποψη, γνώση και ξεκάθαρο λόγο, βάζουν το μπάσκετ στο μικροσκόπιο και μετατρέπουν κάθε επεισόδιο σε σημείο αναφοράς για τους φίλους της EuroLeague.