Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν στους λογαριασμούς τους έναν επιπλέον μισθό, ως αποτέλεσμα του μπόνους παραγωγικότητας για το 2025. Οι δυνητικά δικαιούχοι υπολογίζονται σε περίπου 25.000, αριθμός που αντιστοιχεί στους υπαλλήλους των οργανικών θέσεων που συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους.

Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε δώσει τότε το «πράσινο φως» για την έναρξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην πίστωση του μπόνους στους δικαιούχους. Στην ίδια συνεδρίαση καθορίστηκαν τα επιλέξιμα έργα, οι στόχοι των φορέων και τα σχετικά ορόσημα.

Η πρεμιέρα της οικονομικής επιβράβευσης έγινε το 2023, μετά την ψήφιση του νόμου 4940/2022, ο οποίος καθιέρωσε για πρώτη φορά ένα σύστημα κινήτρων και αμοιβών, εστιάζοντας στην επιβράβευση τόσο της ατομικής όσο και της ομαδικής απόδοσης. Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορούσε τους στόχους που είχαν τεθεί το 2022.

Για το 2025, το ποσό του μπόνους στο Δημόσιο διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 40 εκατ. ευρώ, έναντι 20 εκατ. το 2024. Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσαν στα «ΝΕΑ» ότι η καταβολή του μπόνους για το 2025 αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, αφού προηγηθεί ο έλεγχος των στόχων και της επίτευξής τους. Παράλληλα, το μπόνους του 2024 πρόκειται να καταβληθεί άμεσα.

Για πρώτη φορά, το δικαίωμα συμμετοχής στο μπόνους παραγωγικότητας έχουν και υπάλληλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κυρίως όσοι εργάζονται στις οικονομικές υπηρεσίες των δήμων. Προϋπόθεση είναι η πλήρης εφαρμογή του συστήματος στοχοθεσίας και αξιολόγησης στους αντίστοιχους φορείς.

Το μπόνους αντιστοιχεί στο 15% του ετήσιου μισθού και κυμαίνεται από 1.250 έως 2.000 ευρώ. Το 40% του ποσού θα διανέμεται ισομερώς σε όλους τους υπαλλήλους, ενώ το υπόλοιπο 60% θα κατανέμεται αναλογικά, ανάλογα με τη συμβολή κάθε υπαλλήλου στην επίτευξη των στόχων. Η επιβράβευση, ωστόσο, δεν θα καταβληθεί αν δεν επιτευχθούν οι προκαθορισμένοι στόχοι.

Κριτήρια επιλογής

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών, προτεραιότητα δίνεται στα έργα με στρατηγική σημασία και στις δράσεις που συνδέονται με εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές. Εξετάζεται ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών, η συνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και το κατά πόσο υπήρξαν ουσιαστικές μεταβολές ή αναθεωρήσεις στα εγκεκριμένα σχέδια δράσης.