Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά μέσα από μια ασυνήθιστη «γκαλερί» πορτρέτων στον Λευκό Οίκο. Σε εξωτερικό τοίχο του κτιρίου της προεδρίας, ανάμεσα σε προσωπογραφίες προκατόχων του Τραμπ, το πορτρέτο του Μπάιντεν συνοδεύεται από επιγραφή που τον χαρακτηρίζει «τον χειρότερο πρόεδρο στην αμερικανική ιστορία», κατηγορώντας τον ότι οδήγησε τη χώρα «στα πρόθυρα της καταστροφής».

Η επιγραφή αναπαράγει επίσης τον αβάσιμο ισχυρισμό πως η εκλογική νίκη του Μπάιντεν το 2020 ήταν αποτέλεσμα «κλοπής», ενώ του αποδίδει ευθύνη για το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας το 2022. Οι αναφορές αυτές επαναφέρουν τη ρητορική που είχε υιοθετήσει ο Τραμπ μετά την ήττα του στις εκλογές.

Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η συγκεκριμένη γκαλερί, η απουσία του πορτρέτου του Μπάιντεν είχε προκαλέσει εντύπωση. Αντί γι’ αυτό, είχε τοποθετηθεί φωτογραφία ενός autopen – μηχανήματος που αναπαράγει αυτόματα υπογραφές. Το εύρημα αυτό παρέπεμπε στους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ο Μπάιντεν πάσχει από άνοια και δεν γνωρίζει τι υπογράφεται στο όνομά του.

Η επίμαχη πρακτική δεν περιορίζεται στον διάδοχό του. Κάτω από το πορτρέτο του Μπαράκ Ομπάμα, η επιγραφή τον περιγράφει ως «μία από τις πιο διχαστικές προσωπικότητες της ιστορίας των ΗΠΑ». Περιλαμβάνει μάλιστα το μεσαίο του όνομα, «Χουσέιν», όπως συνήθιζε να κάνει ο Τραμπ για να τροφοδοτεί θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την καταγωγή του.

Αντίθετα, κάτω από το δικό του πορτρέτο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να εξυμνείται. Το συνοδευτικό κείμενο ισχυρίζεται ότι «έβαλε τέλος σε οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες» και ότι προσέλκυσε «επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων» στις ΗΠΑ — ισχυρισμοί που δεν επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η «αναδιαμόρφωση» του Λευκού Οίκου

Από την επιστροφή του στην εξουσία στις 20 Ιανουαρίου, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στο κτίριο της προεδρίας. Διέταξε την κατεδάφιση τμήματος του Λευκού Οίκου για να ανεγερθεί τεράστια αίθουσα χορού και πολλαπλασίασε τις επίχρυσες διακοσμήσεις και τα πορτρέτα του στους χώρους.

Η επιλογή αυτή αποκλίνει από την παράδοση που θέλει τον εκάστοτε εν ενεργεία πρόεδρο να μην έχει το πορτρέτο του αναρτημένο πριν αποχωρήσει από το αξίωμα, επιβεβαιώνοντας ωστόσο την πρόθεση του Τραμπ να διαμορφώσει την προεδρία του σύμφωνα με το προσωπικό του ύφος και αφήγημα.