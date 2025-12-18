Ο Πίτερ Αρνέτ, ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος που πέρασε δεκαετίες σε εμπόλεμες ζώνες για να φέρει στον κόσμο μαρτυρίες, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Ο Aρνέτ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ το 1966 για διεθνή δημοσιογραφία για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ για το Associated Press, πέθανε την Τετάρτη στο Newport Beach της Καλιφόρνια, περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς, σύμφωνα με τον γιο του Άντριου Άρνετ.

O δημοσιογράφος βρισκόταν σε οίκο ευγηρίας, καθώς έπασχε από καρκίνο του προστάτη.

«Νομίζω ότι κατέστρεψε το κέντρο τηλεπικοινωνιών»

Ως ανταποκριτής, ο Πίτερ Αρνέτ ήταν γνωστός κυρίως στους συναδέλφους του δημοσιογράφους όταν κάλυπτε το Βιετνάμ από το 1962 μέχρι το τέλος του πολέμου το 1975. Ωστόσο, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 1991, μετά τη ζωντανή μετάδοση των τελευταίων εξελίξεων του πρώτου πολέμου του Κόλπου για το CNN.

Ενώ σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι από την Δύση είχαν εγκαταλείψει τη Βαγδάτη τις ημέρες πριν από την επίθεση που συντόνισαν οι ΗΠΑ, ο Αρνέτ παρέμεινε. «Καθώς οι πύραυλοι άρχισαν να πέφτουν βροχή πάνω στην πόλη, μεταδίδε ζωντανά από το κινητό του τηλέφωνο από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του», αναφέρει ο Guardian.

«Υπήρξε μια έκρηξη ακριβώς δίπλα μου, ίσως την ακούσατε», είπε με ήρεμη φωνή, λίγα δευτερόλεπτα μετά τον δυνατό κρότο ενός πυραύλου που αντήχησε στα ραδιοκύματα. Καθώς συνέχιζε να μιλάει, οι σειρήνες ηχούσαν στο παρασκήνιο.