Η κυβέρνηση της Δανίας αποδίδει δύο μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς και εναντίον εργοστασίου επεξεργασίας νερού στα τέλη του 2024.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, η κυβέρνηση θα καλέσει για εξηγήσεις τον Ρώσο πρεσβευτή. Μετά την επίθεση στο εργοστάσιο ύδρευσης, σημειώθηκαν εκρήξεις σε αγωγούς και αρκετά νοικοκυριά υπέστησαν ζημιές.

Την παραμονή των εκλογών, ιστότοποι πολιτικών κομμάτων, δήμων, δημοσίων οργανισμών και μιας εταιρείας του αμυντικού τομέα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Την ευθύνη ανέλαβαν φιλορώσοι χάκερ, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με κρατικούς μηχανισμούς της Μόσχας.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών (FE), Τόμας Αρένκιλ, δήλωσε: “Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Είμαστε πολύ σίγουροι πως πρόκειται για φιλορωσικές ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος”.

Από την πλευρά του, ο Λουντ Πούλσεν επισήμανε ότι η Δανία έχει ήδη αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών και θα συνεχίσει να ενισχύει την κυβερνοάμυνά της, χαρακτηρίζοντας τη ρωσική δράση “εντελώς απαράδεκτη”.

Νέα μέτρα κυβερνοασφάλειας

Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία δικτύου κυβερνοεπιτήρησης και ενός διαδικτυακού κέντρου επιχειρήσεων, με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Τόρστεν Σακ Πέντερσεν, τόνισε στη δημόσια τηλεόραση DR: “Είναι πολύ σοβαρό να μπορούμε να αποδώσουμε τις επιθέσεις στο ρωσικό κράτος. Δεν πρόκειται απλώς για συμπαθούντες, αλλά για ομάδες που συνδέονται απευθείας με το ρωσικό κράτος”.

Κλείνοντας, ο Πέντερσεν υπογράμμισε: “Δεν είμαστε σε κατάσταση πολέμου, δεν είμαστε σε ειρήνη, αλλά είμαστε σε υβριδικό πόλεμο”, περιγράφοντας το νέο περιβάλλον ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Δανία και η Ευρώπη συνολικά.