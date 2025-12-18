Ο Άρης έχει μπει από χθες σε διαδικασία αντίστροφης μέτρησης για το κρίσιμο ματς του Σαββάτου (20/12) στην Τρίπολη. Ο Μανόλο Χιμένεθ ανέβασε από χθες τους ρυθμούς και παρότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του, δεν θα χρειαστεί να σκεφτεί και πολύ για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο τελευταίο παιχνίδι για το 2025.

Πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ματς όπου οι επιλογές του Ισπανού τεχνικού είναι… ασφυκτικά περιορισμένες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θέσεις μεσοαμυντικά.

Από τη θέση του τερματοφύλακα έως και τη μεσαία γραμμή, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Αθανασιάδης θα βρίσκεται στο τέρμα, με τους Τεχέρο, Ρόουζ, Άλβαρο και Φρίντεκ να συνθέτουν την αμυντική τετράδα, ενώ στα χαφ θα αγωνιστεί το δίδυμο Γαλανόπουλος-Μόντσου. Γιατί όμως κρίνονται όλοι τόσο σίγουροι; Διότι πολύ απλά δεν υπάρχουν ούτε άλλοι διαθέσιμοι αμυντικοί, ούτε και μέσοι, εξαιτίας τραυματισμών και τιμωριών.

Ο Μόντσου έχει προκαλέσει έναν μικρό προβληματισμό μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες δύο μέρες εξαιτίας ενός διαστρέμματος και έτσι το ενδιαφέρον έχει μετατεθεί στη σημερινή προπόνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο παίκτης θα κληθεί να… σφίξει τα δόντια και να αγωνιστεί, από τη στιγμή που ο Ούρος Ράτσιτς είναι εκτός λόγω καρτών.

Οι χαφ… χρωστάνε

Ένα ματς το οποίο για τον Μόντσου αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να βγάλει αντίδραση μετά το… μήνυμα που του έστειλε ο Χιμένεθ κόντρα στον Ολυμπιακό. Ηταν η πρώτη φορά για τον Μόντσου, εδώ και 1,5 χρόνο στον Άρη, που ήρθε από τον πάγκο! Σε αυτό το διάστημα έχει χάσει μόνο τρία ματς πρωταθλήματος και αυτό εξαιτίας καρτών, έχοντας αγωνιστεί βασικός σε όλα τα υπόλοιπα. Η απόδοσή του, όμως, το τελευταίο διάστημα είναι μακριά από τα υψηλά στάνταρ που έχει θέσει και για αυτό ο Χιμένεθ θέλησε να τον αφυπνήσει. Την ίδια στιγμή περιμένει περισσότερα και από τον Κώστα Γαλανόπουλο, ο οποίος ήταν μοιραίος κόντρα στον Ολυμπιακό με το λάθος που οδήγησε στην κόκκινη του Φαντιγκά.