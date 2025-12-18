Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Βρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών

Media

Μια ακόμα βραδιά, που έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο, «ζωντανεύει» στο MEGA λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, την ημέρα των γενεθλίων της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, το MEGA θα μεταδώσει, αποκλειστικά, την τελευταία συναυλία-ορόσημο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Μια συναυλία που, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε ένα […]