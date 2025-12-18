Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Βρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών

Δώρα και για 25.000 δημόσιους υπαλλήλους

  • Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών
  • Η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας που θα είναι ένας μισθός θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του ’26

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ

Ένα φάουλ προκάλεσε έκρηξη

  • Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ
  • Σκληραίνει η στάση των αγροτών

ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις

  • Στο ΠΑΣΟΚ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση, στην Αμαλίας ανησυχούν για την Καρυστιανού που φοβίζει και τη Ζωή

Στα στέκια της Πανεπιστημίου

Πού σύχναζαν Παλαμάς, Σεφέρης, Ξενόπουλος

ΟΜΑΔΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6-0

Με το απόλυτο στην κορυφή της League Phase

