Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Βρέχει» μπόνους ενόψει εκλογών
Δώρα και για 25.000 δημόσιους υπαλλήλους
- Μετά το μπαράζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών
- Η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας που θα είναι ένας μισθός θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του ’26
=================================================================================================
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΠΛΟΚΑ
Ένα φάουλ προκάλεσε έκρηξη
- Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ
- Σκληραίνει η στάση των αγροτών
==================================================================================================
ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ
Αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις
- Στο ΠΑΣΟΚ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση, στην Αμαλίας ανησυχούν για την Καρυστιανού που φοβίζει και τη Ζωή
==================================================================================================
Στα στέκια της Πανεπιστημίου
Πού σύχναζαν Παλαμάς, Σεφέρης, Ξενόπουλος
==================================================================================================
ΟΜΑΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 6-0
Με το απόλυτο στην κορυφή της League Phase