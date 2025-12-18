Αγαπημένα τραγούδια, κάλαντα και μεγάλη προσφορά στην χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο της πόλης.

Πλήθος κόσμου αγκάλιασε και φέτος το φιλανθρωπικό έργο της πειραϊκής εκκλησίας.

Τη λαμπρή και πολυετή διακονία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, τίμησε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης.

«Έχουμε τη χαρά να τιμήσουμε τον Μητροπολίτη μας με την ύψιστη τιμή που μπορεί να αποδώσει ο δήμος μας, με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη και την απονομή του χρυσού κλειδιού της πόλης του Πειραιά».

Στο πλευρό της τοπικής Εκκλησίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης και η ΠΑΕ Ολυμπιακός

Σταθερά στο πλευρό της τοπικής εκκλησίας και των κοινωνικών ομάδων της πόλης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, και όλη η ομάδα.

«Όταν μιλάμε για τον Πειραιά πάντοτε ενθυμούμεθα τον Ολυμπιακό και όταν μιλάμε για τον Ολυμπιακό πάντοτε αναφερόμαστε στον Πειραιά», σημείωσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ.

«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα είναι πάντοτε δίπλα στο θεάρεστο έργο που κάνετε στον Πειραιά μας», τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης.

Στην εκδήλωση τιμήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Συμεών.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου συντονιζόμαστε και στηρίζουμε τον ραδιομαραθώνιο κατά της φτώχειας από την «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 fm».