Σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού και του Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα:

Σεβαστιανός

Σεβαστίνος

Σεβαστός

Σέβος

Σέβης*

Φλώρα

Φλωρή

Φλωρίτσα

Φλώρος

Φλώρης*

Ο βίος του Αγίου Σεβαστιανού

Ο Άγιος Σεβαστιανός γεννήθηκε στα Μεδιόλανα της Ιταλίας, μεταξύ 250 και 256 μ.Χ. Οι γονείς του τον ανέθρεψαν με βαθιά χριστιανική πίστη, ενώ η αριστοκρατική του καταγωγή τον βοήθησε να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα Καρίνου. Σύντομα αναδείχθηκε στρατιωτικός και αργότερα ο Διοκλητιανός τον διόρισε αρχηγό του πρώτου συντάγματος των πραιτοριανών.

Με φιλάνθρωπο πνεύμα, ο Σεβαστιανός στάθηκε στο πλευρό των φτωχών και των διωκόμενων χριστιανών. Παρείχε βοήθεια στη Ρωμαϊκή Εκκλησία, γι’ αυτό και ο πάπας Γάιος τον τίμησε με τον τίτλο του υπερασπιστή της Εκκλησίας.

Όταν ξεκίνησαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Σεβαστιανός δεν δίστασε να δηλώσει δημόσια την πίστη του, εμψυχώνοντας τους συλληφθέντες. Ο Διοκλητιανός διέταξε τότε την εκτέλεσή του. Ο Άγιος δέχθηκε πλήγμα από βέλη και έπεσε αιμόφυρτος.

Το σώμα του περισυνέλεξε η ευσεβής χήρα Λουκίνα, η οποία διαπίστωσε ότι ήταν ακόμη ζωντανός. Τον περιέθαλψε και σύντομα ανάρρωσε. Παρά τα βασανιστήρια, ο Σεβαστιανός επέστρεψε για να ελέγξει τον Διοκλητιανό για τη σκληρότητά του. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να μαστιγωθεί μέχρι θανάτου. Έτσι, ο Άγιος Σεβαστιανός μαρτύρησε για την πίστη του, αποτελώντας παράδειγμα θάρρους και αφοσίωσης.

Άλλες σημειώσεις για τη σημερινή ημέρα

Εκτός από τη μνήμη των Αγίων, σήμερα τιμάται και η Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, που καθιερώθηκε για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα μετανάστευσης και τα δικαιώματα των μεταναστών παγκοσμίως.

*Ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα γιορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες.

