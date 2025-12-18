Σημαντικές εξελίξεις δρομολογεί η απόφαση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή δυο μαρτύρων που κρίθηκε αναγκαία η εξέτασή τους και δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο.

Το δικαστήριο σε αντίθεση με άλλους μάρτυρες που δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός τους για τους δύο συγκεκριμένους, που εντοπίστηκαν και παραδόθηκε ή θυροκολληθηκε η κλήση προχώρησε και στην τιμωρία τους για λιπομαρτυρία και στην βίαια προσαγωγή τους.

Όπως είναι γνωστό το δικαστήριο είχε προχωρήσει στην κλήτευσή τους γιατί κρίθηκε αναγκαία η κατάθεσή τους στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, το πρόσωπο «κλειδί» από την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 25 άτομα αναμένεται να καταθέσει σήμερα για πρώτη φορά σε δημόσια συνεδρίαση στη δίκη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο αποκαλούμενος ως «κρεοπώλης», εντοπίστηκε μετά την απόφαση του δικαστηρίου που αποφάσισε να τον καλέσει στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της σκοτεινής αυτής υπόθεσης και αύριο αναμένεται να καταθέσει και να απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα τεθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άγνωστος κατάφερε να ενεργοποιήσει την χαμένη κάρτα του, χωρίς να γνωρίζει τον κωδικό της, και να πληρώσει τα μολυσμένα μηνύματα.

Αντίθετα, ούτε και σήμερα εμφανίστηκε κάποιος απο τους υπόλοιπους εννέα μάρτυρες οι οποίοι φέρονται να έχουν παίξει κομβικό ρόλο και να έχουν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδικασίας εξετάστηκε ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου, ο οποίος εισέφερε σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση και τις πληροφορίες που έφτασε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας. Κατέθεσε για το πλέγμα των εταιρειών, τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές, αλλά και για τις εξαγωγές του λογισμικού και βέβαια για την εγκατάσταση της εταιρείας Ιντελέξα στην Ελλάδα.

Πρόεδρος: Οι κατηγορούμενοι είχαν πρόσβαση στο υλικό;

Μάρτυρας: Ξέρω ότι κάποια έγγραφα έφευγαν και πήγαιναν στην Ιντελεξα και πως υπήρχαν αστυνομικοί που έκαναν τον… ταχυδρόμο. Στη λίστα των παρακολουθούμενων παρακολουθούνταν σύζυγοι και σύντροφοι παρακολουθούμενων. Αυτό είναι πάγιο σαν τον… κατάλογο του εστιατορίου.

Αναφέρθηκε και στην δική του παρακολούθηση λέγοντας πως «όταν δημοσιεύσαμε το άρθρο με τον τίτλο το “κράτος ξέρει”, μετά τέθηκαν σε παρακολούθηση με φυσική παρουσία. Μέχρι που ο άνθρωπος στο γκαράζ μου είπε ότι ήθελαν δύο άγνωστοι να πάνε να βάλουν τσιπάκι στο αυτοκίνητο. Ξέρετε πότε σταμάτησε; Σταμάτησε όταν έπιασα τον αστυνομικό και μετά πήρα ένα ανώτατο παράγοντα και μου είπε ότι υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες και για εμένα αυτό ήταν σαφή ένδειξη ότι το κράτος ξέρει.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον εκ των κατηγορουμένων Γ.Λαβράνο λέγοντας πως «αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την Κρίκελ. Αλλά μου φάνηκε ότι γνώριζε όχι ως συμμετέχων, αλλά γνώριζε».

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφορούσε τις εξαγωγές του λογισμικού

Και πρόσθεσε πως «μια ημέρα πριν ανακοινωθεί η παρακολούθηση Ανδρουλάκη, ο Μπίτζιος βγήκε από τη μετοχική σύνθεση Ιντελέξα, το προσωπικό αρχίζει να αραιώνει και ο Ντίλιαν πάρκαρε το αεροπλάνο του για τρεις μήνες. Ηταν αυτά μέτρα προστασίας».

Εισαγγελέας: Αντίστοιχα τα cd με τον Λαβράνο πήγαιναν και στο Δημητριάδη;

Μάρτυρας: Ξερω ότι για τις απομαγνητοφωνήσεις ενημερωνόταν η πολιτική ηγεσία την επόμενη μέρα.

Εισαγγελέας: Άρα, δεν ξέρετε θετικά αλλά εκτιμάτε ότι ενημερωνόταν.

Mάρτυρας: Ναι.

Υποστήριξη Κατηγορίας (Ζαχαρίας Κεσσές): Είχατε εικόνα πως έγινε η χρήση του υλικού αυτού;

Μάρτυρας: Πως χρησιμοποιούσε το υλικό κύριος Λαβράνος δεν ξέρω. Εγώ είδα υλικό που έφτασε στα τερματικα των θυμάτων και έχω δει και υλικό που μέσω εφαρμογής ο χειριστής του συστήματος αλληλογραφούσε με το θύμα. Επειδή όμως δεν έχω εξουσιοδότηση να πω ποιος ή ποια είναι δεν μπορώ να πω… Αυτό με ξεπερνούσε. Μέχρι το τέλος του ’21 ήταν οι Ισραηλινοί, μετά τα πράγματα ξέφυγαν και αναλάβαμε εμείς (σ.σ οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες).

Υποστήριξη κατηγορίας (Χρήστος Κακλαμάνης): Θεωρείτε όλα αυτά ήταν σε γνώση του κυρίου Δημητριάδη;

Τέλογλου: Θα ήταν δύσκολο να μην ήταν σε γνώση του. Δεν θα έκανε τη δουλειά του αν δεν ήταν σε γνώση του. Και ο κύριος Δημητριάδης ήταν πολύ ικανός.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση με τον Αιμίλιο Κοσμίδη, ο οποίος είπε όλες τις εκδοχές για την κάρτα του. Δεν θυμόταν αν του την έκλεψαν αλλά δεν ήταν σίγουρος και γι’αυτό δεν είχε κάνει καταγγελία.

«Η πιο ενδιαφέρουσα πτυχή της κουβέντας μας ήταν όταν του είπα ότι είχε μια παλιά ποινική υπόθεση και μου απάντησε ότι αυτή δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση», πρόσθεσε ο Τάσος Τέλογλου.

Χρ. Κακλαμάνης: Και αυτό το σημαίνει;

Μάρτυρας: Ότι είναι πιο ευάλωτος σε σχέση με άλλον που δεν έχει.