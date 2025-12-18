Για την καταγγελία που έκανε κατά του γνωστού τραγουδιστή μίλησε ο 21χρονος, βγαίνοντας από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Παρά μόνο ηθική δικαίωση. Θα τα πούμε όλα στο μέλλον. […] Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο» σημείωσε αρχικά όπως αναφέρει το Orange Press.

Αναφερόμενος στα συμβάντα είπε ότι έγιναν «την περίοδο του Μαρτίου και του Απριλίου. Ας λένε ό,τι θέλουν, εμένα δεν με αφορά [τι λένε οι άλλοι]. Ναι, [συνέχισα να εργάζομαι] κανονικά. Όχι, καμία επαφή [με τον κ. Μαζωνάκη]. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα, θα αναφερθούμε στη μήνυση. Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου;».

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι υπάρχουν μάρτυρες για όσα περιγράφει στην καταγγελία του ενώ ο δικήγόρος του 21χρονου ανέφερε ότι «ουδέποτε υπήρξε εκβίαση».