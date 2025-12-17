Ο απερχόμενος υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας Ζέτσο Στάνκοφ δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η κατασκευή των μονάδων 7 και 8 του πυρηνικού σταθμού στο Κοζλοντούι αποτελεί όχι μόνο το μεγαλύτερο έργο της τρέχουσας δεκαετίας, αλλά και της επόμενης. Η τοποθέτησή του ήρθε μετά από αίτημα της συμμαχίας «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC-DB) για ακρόαση σχετικά με το έργο, το οποίο δεν έγινε δεκτό, ωστόσο ο Στάνκοφ απάντησε σε ερωτήσεις του βουλευτή Ράντοσλαβ Ριμπάρσκι.

Ο υπουργός τόνισε ότι το έργο έχει καταστεί μη αναστρέψιμο και εξέφρασε ικανοποίηση για το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται εκ των υστέρων από τη συμμαχία CC-DB. Όπως είπε, «χαίρομαι που στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, οι συνάδελφοί μας από τη CC-DB έδειξαν ενδιαφέρον για το έργο», υπογραμμίζοντας ότι στο παρελθόν δεν είχαν στηρίξει τη στρατηγική τεχνολογία AP1000 της Westinghouse, ούτε τη συνεργασία με τη Hyundai.

Σύμφωνα με τον Στάνκοφ, δεκάδες χιλιάδες Βούλγαροι θα απασχοληθούν στις νέες μονάδες τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και μετά την ολοκλήρωσή τους. Επεσήμανε επίσης ότι το έργο θα προσφέρει στις βουλγαρικές επιχειρήσεις πολύτιμη τεχνογνωσία από τη Westinghouse και τη Hyundai, την οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε μελλοντικά ενεργειακά έργα στην Ευρώπη και διεθνώς.

Έρευνα για την αγορά γης

Η συνεδρίαση του κοινοβουλίου διακόπηκε προσωρινά λόγω έντονου διαπληκτισμού μεταξύ βουλευτών, με αποτέλεσμα να γίνει διάλειμμα μέχρι τις 11:00 το πρωί. Μετά την επανέναρξη της ακρόασης, ο υπουργός δεσμεύτηκε να διεξαγάγει έρευνα σχετικά με τις πληροφορίες για την προγραμματισμένη αγορά γης που αφορά την κατασκευή των νέων μονάδων του πυρηνικού σταθμού. Ο Ριμπάρσκι είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η CC-DB απέκτησε πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν πώληση οικοπέδου δίπλα στο Κοζλοντούι, αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «μυστική» και «εξωφρενική».

Απαντώντας, ο Στάνκοφ διευκρίνισε ότι δεν έχουν διατεθεί χρήματα για αγορά οικοπέδων και ότι οι σχετικοί έλεγχοι δεν επιβεβαίωσαν την υπόνοια περί αγοράς γης στο συγκεκριμένο ποσό. Όπως είπε, «με βάση τη δήλωσή σας, θα διαβεβαιώσω ότι όλες οι αρμόδιες αρχές θα διενεργήσουν τους απαραίτητους ελέγχους για να διασφαλίσουν την ηρεμία σας».

Διόρθωση δήλωσης

Στο τέλος της συνεδρίασης, ο υπουργός Ενέργειας διόρθωσε προηγούμενη τοποθέτησή του, διευκρινίζοντας ότι η CC-DB είχε συνολικά ψηφίσει υπέρ της τεχνολογίας AP1000 για τις νέες μονάδες, με εξαίρεση τον πρόεδρο της CC, Άσεν Βασίλεφ, ο οποίος καταψήφισε.