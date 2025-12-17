Η Air India παραδέχθηκε ότι «ξαναβρήκε» ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί για περισσότερο από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εταιρεία είχε «χάσει» το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Καλκούτας το 2012. Το επιβατικό jet, ένα Boeing 737-200, παρέμεινε εγκαταλελειμμένο για συνολικά 13 χρόνια, μέχρι που οι αρχές του αεροδρομίου επικοινώνησαν με την Air India ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Η εταιρεία καλείται τώρα να καταβάλει πρόστιμο ύψους περίπου 85.000 λιρών για τα τέλη στάθμευσης που συσσωρεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα.

Το αεροσκάφος είχε αρχικά καταχωρηθεί στην Indian Airlines, κρατική εταιρεία η οποία συγχωνεύθηκε με την Air India το 2007. Αργότερα, το Boeing ενοικιάστηκε στην ινδική ταχυδρομική υπηρεσία για χρήση ως φορτηγό αεροπλάνο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air India, Campbell Wilson, φέρεται να δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε τεθεί εκτός λειτουργίας πριν από χρόνια, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από την India Post, αλλά είχε παραλειφθεί από αρκετά επίσημα έγγραφα. Έτσι, η νέα εταιρεία δεν γνώριζε καν ότι το αεροσκάφος ανήκε ακόμη στην ιδιοκτησία της.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο χρήστης Trinidade Gois δημοσίευσε φωτογραφία του αεροσκάφους, σημειώνοντας: «Την περασμένη εβδομάδα η Air India ολοκλήρωσε την πώληση και μεταβίβαση του B737-200 (VT-EHH), το οποίο ήταν καθηλωμένο στο CCU από το 2012».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος είχε παραδοθεί στην Indian Airlines το 1982, στη συνέχεια εντάχθηκε στον στόλο της «Alliance Air» και τελικά μετατράπηκε σε φορτηγό αεροσκάφος με τα διακριτικά της «India Post». Όπως ανέφερε, «η ιδιοκτησία του αεροσκάφους είχε ξεχαστεί για χρόνια».

Προβλήματα ασφάλειας για την Air India

Το περιστατικό έρχεται μετά τη συντριβή αεροσκάφους της Air India με προορισμό το Λονδίνο στην πόλη Αχμενταμπάντ, τον Ιούνιο του 2025, που στοίχισε τη ζωή σε 260 ανθρώπους. Τον Νοέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε την καθήλωση τριών Boeing 787-8 Dreamliner για «εκτεταμένους ελέγχους» σε συνέχεια του δυστυχήματος.

