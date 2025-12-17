Ικανοποιημένος από την εμφάνισή του, αλλά και από τη συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε ο Βιθέντε Ταμπόρδα μετά τη νίκη των «πρασίνων» στην Καβάλα, αγώνα στον οποίο σημείωσε και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του συλλόγου.

Ο 24χρονος Αργεντινός μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή που βίωσε ερχόμενος στην Ελλάδα, αλλά και για τη διαδικασία προσαρμογής του στο νέο περιβάλλον, τονίζοντας:

«Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, από μία άλλη ήπειρο στην Ελλάδα. Με υποδέχθηκαν πολύ καλά. Δύσκολη η προσαρμογή, ήθελα τον χρόνο μου για να προσαρμοστώ. Είχα τον χρόνο μου, σκόραρα και ένα γκολ, τι άλλο να ζητήσει κανείς;».

Στη συνέχεια, ο Ταμπόρδα στάθηκε στη σημασία του Κυπέλλου και στις φιλοδοξίες του Παναθηναϊκού σε όλες τις διοργανώσεις, προσθέτοντας:

«Το Κύπελλο είναι πολύ σημαντική διοργάνωση, είμαστε ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη ομάδα, προχωράμε και στις τρεις διοργανώσεις. Έχουμε δύσκολο ματς την Κυριακή και θα παίξουμε με την ίδια και περισσότερη ένταση».