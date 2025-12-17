Στο «κόκκινο» βρίσκεται για μια ακόμη μέρα ο Κηφισός με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μποτιλιάρισμα, κατά διαστήματα, και στα δύο ρεύματα, από την Κηφισιά έως και το ύψος του Μοσχάτου.

Κατα το πρακτορείο Orange Press, μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία εμφανίζει εικόνα συμφόρησης σχεδόν σε όλο το μήκος της, από το ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου μέχρι και την κάθοδο προς το κέντρο της Αθήνας.

​Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο «δαχτυλίδι» της Κηφισίας αλλά και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

​Στο «κόκκινο» βρίσκονται επίσης οι κεντρικές αρτηρίες των νοτίων προαστίων, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού και τη Βουλιαγμένης στο ύψος της Ηλιούπολης, ενώ μποτιλιάρισμα επικρατεί και στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια.