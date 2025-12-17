Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπου εισήχθη την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Οι θεράποντες ιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του παρασχεθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση, όπως αναφέρει το imerazante.gr, ενώ ο Μητροπολίτης είχε επικοινωνία με στενούς συνεργάτες του, γεγονός που θεωρείται θετικό σημάδι από το ιατρικό προσωπικό.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, χάρη στη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή της νοσηλείας του.