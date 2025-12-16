Η αστυνομία στη Βρετανία συνέλαβε έναν έφηβο ως ύποπτο για τη δολοφονία ενός εννιάχρονου κοριτσιού στο Σόμερσετ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε μια διεύθυνση στο Λάιμ Κλόουζ, στην περιοχή Μιντ Βέιλ του Γουέστον-σούπερ-Μερ, στις 18:09 μ.μ. της Δευτέρας. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό στο σημείο. Ο έφηβος συνελήφθη στο κοντινό Γουόρλι και παραμένει υπό αστυνομική κράτηση.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή στο Λάιμ Κλόουζ και διεξάγει εκτεταμένη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων και ερευνών από σπίτι σε σπίτι.

Η επιθεωρήτρια Τζεν Άπλφορντ, από την αστυνομία του Έιβον και του Σόμερσετ, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ολόκληρο το Γουέστον-σούπερ-Μερ θα είναι συγκλονισμένο και σοκαρισμένο από αυτή την αποτρόπαια είδηση. Η οικογένεια του κοριτσιού ενημερώθηκε χθες το βράδυ για το συμβάν. Είναι αδύνατο για εμάς να περιγράψουμε με λόγια τον πόνο και την αγωνία που νιώθουν αυτή τη στιγμή. Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και θα φροντίσουμε να λάβουν υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένο αστυνομικό».

Η επιθεωρήτρια τόνισε ότι η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ότι θα πραγματοποιηθεί νεκροψία.

«Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η κοινότητα θα ενωθεί ως ένα σώμα σε απάντηση σε αυτή την τραγωδία. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, διεξάγονται έρευνες στο ακίνητο και ζητούμε την υπομονή και την κατανόηση των πολιτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Θα διασφαλίσουμε ότι οι αξιωματικοί μας θα είναι διαθέσιμοι για να παρέχουν διαβεβαίωση και υποστήριξη σε όλους», πρόσθεσε η επιθεωρήτρια Άπλφορντ.

Τέλος, ο επικεφαλής του Συμβουλίου του Βόρειου Σόμερσετ Μάικ Μπελ, δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένος και λυπημένος από το περιστατικό που συνέβη χθες σε ένα σπίτι στην περιοχή Μιντ Βέιλ.»

Με πληροφορίες από Skynews