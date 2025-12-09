Η Βρετανία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, καθώς οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται σημαντικά λόγω του ιού H3N2, γνωστού και ως «σούπερ γρίπη».

Σύμφωνα με στοιχεία του NHS England, την περασμένη εβδομάδα εισάγονταν καθημερινά 1.717 ασθενείς στα νοσοκομεία, αριθμός αυξημένος κατά 56% σε σύγκριση με την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι. Τα ποσοστά είναι μάλιστα επτά φορές υψηλότερα σε σχέση με το 2023, όταν καταγράφηκαν 243 ασθενείς με γρίπη την ημέρα.

Η κατάσταση αυτή ξυπνά μνήμες από την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, με σχολεία και επιχειρήσεις να κλείνουν προσωρινά και τον κόσμο να σπεύδει να προμηθευτεί μάσκες και άλλα μέτρα προστασίας.

Η βρετανική εφημερίδα Independent αναφέρει ότι ο H3N2 είναι ένα νέο στέλεχος της γρίπης, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «σούπερ γρίπη» καθώς φαίνεται να μην περιορίζεται από τα τρέχοντα εμβόλια γρίπης ή την ανοσία της κοινότητας.

Βρετανοί γιατροί τονίζουν ότι «τα εμβόλια κατά της γρίπης μπορεί να μην είναι πλήρως αποτελεσματικά απέναντι στο νέο στέλεχος, καθώς δημιουργήθηκαν πριν την εμφάνιση του H3N2», αλλά προσθέτουν ότι «ο εμβολιασμός παραμένει σημαντικός και πρέπει να συνεχιστεί».

Επιπλέον, εξηγούν ότι η μειωμένη κοινωνική επαφή από το 2020 και μετά έχει περιορίσει την κυκλοφορία της γρίπης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής ανοσία στην κοινωνία.

Τα συμπτώματα της γρίπης H3N2 εμφανίζονται γρήγορα και εξελίσσονται επίσης γρήγορα, σε αντίθεση με τα κρυολογήματα που αναπτύσσονται σταδιακά. Περιλαμβάνουν συχνή ή έντονη κόπωση, πυρετό, βήχα, καταρροή, πόνους στο σώμα και διάρροια.

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου περιλαμβάνουν παιδιά κάτω των 5 ετών (ειδικά τα βρέφη), ενήλικες άνω των 65 ετών, έγκυες γυναίκες και άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως άσθμα, διαβήτη, καρδιακές παθήσεις, εξασθενημένο ανοσοποιητικό ή νευρολογικές παθήσεις.

Τέλος, οι γιατροί προειδοποιούν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) προετοιμάζεται για μια σειρά θανάτων από γρίπη τον χειμώνα και απευθύνουν «SOS για το εμβόλιο της γρίπης», προτρέποντας τους πολίτες να προστατευτούν.