Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας συνέλαβαν φοιτητή που θεωρείται ύποπτος για προετοιμασία μαζικής επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου των ειδικών υπηρεσιών της χώρας.

Ο Ματέους Β., φοιτητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λούμπλιν, φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με εκρηκτικά και να επιδίωκε να ενταχθεί σε τρομοκρατική οργάνωση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος των αρχών.

«Στόχος του εγκλήματος ήταν να τρομοκρατήσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να υποστηρίξει το Ισλαμικό Κράτος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας κατέσχεσαν αρχεία δεδομένων και αντικείμενα σχετιζόμενα με το ισλάμ», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για «προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη διάπραξη τρομοκρατικής επίθεσης η οποία μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων».

«Επίσης, έκανε ενέργειες για να έλθει σε επαφή με τρομοκρατική οργάνωση και για να εξασφαλίσει την υποστήριξή της στη διάπραξη της επίθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισαγγελίας.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση διάρκειας τριών μηνών.