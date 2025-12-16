Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα δύο οχήματα νότια της Βηρυτού, προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) δήλωσε ότι στόχοι των επιθέσεων ήταν «τρομοκράτες της Χεζμπολάχ», κατηγορώντας το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα πως επιχειρεί να επανεξοπλιστεί μετά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρώτο πλήγμα σημειώθηκε στον δρόμο προς την κοινότητα Οντέισα, κοντά στα ισραηλινά σύνορα, όπου σκοτώθηκε ο οδηγός του οχήματος.

Αργότερα, δεύτερη αεροπορική επιδρομή έπληξε όχημα στον δρόμο που οδηγεί στην πόλη Σιμπλίν, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού. Ο απολογισμός ήταν ένας νεκρός και πέντε τραυματίες, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατέγραψε κατεστραμμένο ένα μικρό φορτηγό, ενώ πυροσβέστες και διασώστες επιχειρούσαν στο σημείο.

Την Κυριακή, τρεις ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Οι IDF ανέφεραν ότι τα θύματα ανήκαν στη Χεζμπολάχ.

Κλιμάκωση μετά την εκεχειρία

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας της 27ης Νοεμβρίου 2024, που έθεσε τέλος σε περισσότερο από έναν χρόνο εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν τακτικές επιθέσεις στον Λίβανο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν κυρίως μέλη και υποδομές της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τις λιβανικές αρχές ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος. Παράλληλα, διατηρεί στρατεύματα σε πέντε στρατηγικά σημεία εντός του λιβανικού εδάφους, αν και η συμφωνία προέβλεπε την πλήρη αποχώρησή τους.