Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, το ενδιαφέρον των ελληνικών συλλόγων στρέφεται σταδιακά στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η οποία ανοίγει επίσημα στις 2 Ιανουαρίου. Σε αντίθεση, όμως, με ό,τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, το μεταγραφικό «παράθυρο» δεν θα κλείσει στις 31 Ιανουαρίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των μεταγραφών στην Ελλάδα μεταφέρθηκε για τις 6 Φεβρουαρίου, προσφέροντας ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο στις ομάδες της Super League και των χαμηλότερων κατηγοριών ώστε να καλύψουν αγωνιστικές ανάγκες και να ενισχύσουν τα ρόστερ τους ενόψει της τελικής ευθείας της σεζόν.

Παράλληλα, μετά το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου, οι σύλλογοι θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται χωρίς συμβόλαιο, με το σχετικό «παράθυρο» για τους ελεύθερους παίκτες να παραμένει ανοιχτό έως και τις 16 Φεβρουαρίου.

Η συγκεκριμένη αλλαγή δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στις ομάδες, ειδικά σε περιπτώσεις τραυματισμών ή απρόβλεπτων εξελίξεων, και αναμένεται να επηρεάσει τον μεταγραφικό σχεδιασμό αρκετών συλλόγων.