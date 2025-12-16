Νέα επίθεση στον Στεφάν Λανουά εξαπέλυσε η ΠΑΕ Άρης μέσω επίσημης ανακοίνωσης το βράδυ της Τρίτης.

Αφορμή στάθηκε η ανάλυση του Γάλλου αρχιδιαιτητή για τις φάσεις της 14ης αγωνιστικής και του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Για τον Άρη ωστόσο το θέμα δεν είναι τόσο το ματς της περασμένης Κυριακής αλλά εκείνο της Τούμπας.

Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκαθαρίζουν εμμέσως πλην σαφώς ότι ορθώς στάθηκε στο πάτημα του Μόντσου με τον Τσικίνιο. Στέκονται όμως στο γεγονός ότι δεν έδειξε την ίδια ευαισθησία με το επικίνδυνο φάουλ του Ιβανούσετς στον Ρόουζ. Φάση για κόκκινη την οποία… έπνιξε την περασμένη εβδομάδα στην ανάλυσή του ο Λανουά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ:

«Αποδείχθηκε για πολλοστή φορά σήμερα ότι ο κ. Λανουά δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την επιμόρφωση των ελλήνων φιλάθλων, μέσα από το καθιερωμένο βίντεο που μοντάρει κάθε Τρίτη.

Ο κ. Λανουά κόβει και ράβει τις φάσεις κατά το δοκούν και τις ερμηνεύει όπως βολεύει αυτόν και όποιους άλλους θέλει για τους δικούς του λόγους.

Είδαμε λοιπόν σήμερα να προβάλει το φάουλ του Μόντσου στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και να λέει ότι έπρεπε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ.

Δεν είδαμε όμως την περασμένη αγωνιστική να δείχνει την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση της κόκκινης κάρτας του Ιβανούσετς στον Ρόουζ, στην Τούμπα. Προφανώς θεώρησε ότι δεν υπήρχε ούτε καν… touch στην περίπτωση του Ιβανούσετς!

Η… μονταζιέρα του κ. Λανουά δουλεύει καλά, όμως κάποιος δίπλα του να τον ξυπνήσει. Γιατί μετράει αντίστροφα…»