Ο Ροντ Στιούαρτ εκνευρίστηκε με θεατή της συναυλίας που έδωσε στην Αθήνα. Ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης και πλέον σερ, ερμήνευε το κομμάτι «Do Ya Think I’m Sexy» όταν αντιλήφθηκε στο κοινό κάποιον να κρατά υψωμένο ένα πανό, κρύβοντας τη θέα στους υπόλοιπους.

Ο 80χρονος πια Ροντ Στιούαρτ σταμάτησε το τραγούδι, στράφηκε προς την πλευρά του θεατή και έκανε παρατήρηση με έντονο ύφος, ζητώντας να σταματήσει να εμποδίζει το κοινό να δει την παράσταση.

Ο εκρηκτικός Βρετανός καλλιτέχνης απευθύνθηκε με σκληρή γλώσσα, λέγοντας συγκεκριμένα: «Φύγε από τη γ@μ@μ@νη μέση. Χαλάς το σόου για όλους. Φύγε από τη μέση. Φύγε. Δεν σε χρειαζόμαστε εδώ».

Στη συνέχεια, έχοντας ηρεμήσει τόνισε σε κάποιον που είχε διαμαρτυρηθεί έντονα για το υψωμένο πανό: «Το μόνο που κάνει είναι να σηκώνει μια πινακίδα. Δεν σε ενοχλεί, έτσι δεν είναι, φίλε;».

O Ροντ Στιούαρτ εμφανίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου στo TELEKOM CENTER ATHENS, στην πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα.