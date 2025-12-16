Την αρχή των πληρωμών θα πραγματοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία στις 17 Δεκεμβρίου θα προχωρήσει σε προπληρωμή διαφόρων παροχών, όπως επιδόματα ανεργίας, λοιπές ενισχύσεις και το δώρο Χριστουγέννων.
Παράλληλα, πριν από τις γιορτές ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά σε περίπου 1.137.000 δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.
Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις παροχές στους συνταξιούχους.
Χριστουγεννιάτικα «δώρα» για συνταξιούχους (2,5 εκατ.)
|Παρέμβαση
|Περιγραφή
|Δικαιούχοι / Σημειώσεις
|Αύξηση συντάξεων
|Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις
|Όλοι οι συνταξιούχοι
|Μείωση φόρου
|Μείωση φόρου εισοδήματος
|Ανάλογα με το εισόδημα
|Προσωπική διαφορά
|Σταδιακή κατάργηση
|671.000 συνταξιούχοι
|2026: 50% της αύξησης
|2027: 100% της αύξησης
|ΕΑΣ
|Τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ
|Καμία ΕΑΣ για σύνταξη έως 1.468€
|Όριο απαλλαγής ΕΑΣ
|Από 2026
|1.434€ → 1.468€
Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 20.000€
|Στοιχείο
|Ποσό
|Φορολογητέο εισόδημα
|20.000€
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα
|1.460€
|Καθαρό όφελος από αύξηση
|+376€
|Μείωση φόρου εισοδήματος
|+200€
|Σύνολο καθαρού οφέλους
|576€
|Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς
|388€ καθαρά
Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 24.000€
|Στοιχείο
|Ποσό
|Φορολογητέο εισόδημα
|24.000€
|Μηνιαίο καθαρό εισόδημα
|1.693€
|Καθαρό όφελος από αύξηση
|+417€
|Μείωση φόρου εισοδήματος
|+280€
|Σύνολο καθαρού οφέλους
|697€
|Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς
|489€ καθαρά