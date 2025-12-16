Την αρχή των πληρωμών θα πραγματοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία στις 17 Δεκεμβρίου θα προχωρήσει σε προπληρωμή διαφόρων παροχών, όπως επιδόματα ανεργίας, λοιπές ενισχύσεις και το δώρο Χριστουγέννων.

Παράλληλα, πριν από τις γιορτές ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά σε περίπου 1.137.000 δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις παροχές στους συνταξιούχους.

Χριστουγεννιάτικα «δώρα» για συνταξιούχους (2,5 εκατ.)

Παρέμβαση Περιγραφή    Δικαιούχοι / Σημειώσεις
Αύξηση συντάξεων       Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις            Όλοι οι συνταξιούχοι
Μείωση φόρου       Μείωση φόρου εισοδήματος             Ανάλογα με το εισόδημα
Προσωπική διαφορά       Σταδιακή κατάργηση            671.000 συνταξιούχοι
        2026: 50% της αύξησης
       2027: 100% της αύξησης
ΕΑΣ       Τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ           Καμία ΕΑΣ για σύνταξη έως 1.468€
Όριο απαλλαγής ΕΑΣ        Από 2026           1.434€ → 1.468€

Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 20.000€

Στοιχείο   Ποσό
Φορολογητέο εισόδημα            20.000€
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα            1.460€
Καθαρό όφελος από αύξηση           +376€
Μείωση φόρου εισοδήματος           +200€
Σύνολο καθαρού οφέλους           576€
Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς           388€ καθαρά

Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 24.000€

Στοιχείο        Ποσό
Φορολογητέο εισόδημα                24.000€
Μηνιαίο καθαρό εισόδημα                1.693€
Καθαρό όφελος από αύξηση               +417€
Μείωση φόρου εισοδήματος               +280€
Σύνολο καθαρού οφέλους              697€
Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς            489€ καθαρά
