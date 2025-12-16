Την αρχή των πληρωμών θα πραγματοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία στις 17 Δεκεμβρίου θα προχωρήσει σε προπληρωμή διαφόρων παροχών, όπως επιδόματα ανεργίας, λοιπές ενισχύσεις και το δώρο Χριστουγέννων.

Παράλληλα, πριν από τις γιορτές ο ΟΠΕΚΑ αναμένεται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά σε περίπου 1.137.000 δικαιούχους, με πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Η εκπρ. Τύπου του ΕΦΚΑ, Φωτεινή Βρύνα μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις παροχές στους συνταξιούχους.

Χριστουγεννιάτικα «δώρα» για συνταξιούχους (2,5 εκατ.)

Παρέμβαση Περιγραφή Δικαιούχοι / Σημειώσεις Αύξηση συντάξεων Αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις Όλοι οι συνταξιούχοι Μείωση φόρου Μείωση φόρου εισοδήματος Ανάλογα με το εισόδημα Προσωπική διαφορά Σταδιακή κατάργηση 671.000 συνταξιούχοι 2026: 50% της αύξησης 2027: 100% της αύξησης ΕΑΣ Τιμαριθμοποίηση ΕΑΣ Καμία ΕΑΣ για σύνταξη έως 1.468€ Όριο απαλλαγής ΕΑΣ Από 2026 1.434€ → 1.468€

Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 20.000€

Στοιχείο Ποσό Φορολογητέο εισόδημα 20.000€ Μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.460€ Καθαρό όφελος από αύξηση +376€ Μείωση φόρου εισοδήματος +200€ Σύνολο καθαρού οφέλους 576€ Σε περίπτωση προσωπικής διαφοράς 388€ καθαρά

Όφελος Συνταξιούχου – Εισόδημα 24.000€